Jammu News: किश्तवाड़ में नाबालिग बनी मां

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संवाद न्यूज एजेंसीकिश्तवाड़। जिले में नाबालिग लड़की के मां बनने का मामला आया है। पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर ली है। मामले में एक 25 साल के युवक को हिरासत लेकर पूछताछ शुरू कर दी है। जांच जारी है।पुलिस के अनुसार, 15 वर्षीय नाबालिग के बयान के आधार पर आरोपी युवक को हिरासत में लिया गया है। वीरवार को जिला अस्पताल में नाबालिग ने नवजात को जन्म दिया। लड़की की कम उम्र सामने आने के बाद अस्पताल स्तर से मामला पुलिस के संज्ञान में आया। मामले से जुड़े तथ्यों, परिस्थितियों और अन्य संभावित पहलुओं की जांच की जा रही है। बाल संरक्षण से जुड़े लोगाें को भी जानकारी दी गई है।थाना प्रभारी फिरदौस अहमद ने बताया कि नाबालिग की जिला अस्पताल में डिलीवरी हुई है। नवजात पुलिस की निगरानी में अस्पताल में है। मामला सामने आने के बाद एफआईआर दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। जिस युवक पर आरोप लगाया जा रहा है, उसे पूछताछ के लिए हिरासत में लिया गया है। अभी उसकी गिरफ्तारी नहीं की गई है।थाना प्रभारी फिरदौस अहमद के अनुसार, पूछताछ के दौरान युवक ने बताया कि दोनों के बीच शादी की बात चल रही थी और उसका लड़की के घर आना-जाना था। थाना प्रभारी के अनुसार जांच के दौरान सामने आने वाले तथ्यों के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी।