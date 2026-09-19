Jammu News: जम्मू में स्नैचिंग, फायरिंग और गैंगवार की घटनाओं पर हाईकोर्ट बार ने जताई चिंता

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संवाद न्यूज एजेंसीजम्मू/बनतालाब। जम्मू-कश्मीर हाईकोर्ट बार एसोसिएशन (पंजीकृत), जम्मू ने शहर और आसपास के क्षेत्रों में हाल में सामने आए अपराध और हिंसा के मामलों पर चिंता जताई है। एसोसिएशन ने कहा कि स्नैचिंग, गोलीबारी और धारदार हथियारों के इस्तेमाल की घटनाओं से आम लोगों में असुरक्षा की भावना बढ़ रही है।शुक्रवार को बैठक कर एसोसिएशन ने बताया कि बख्शी नगर में चेन स्नैचिंग के प्रयास की घटना सामने आई। 17 सितंबर को रेशम घर कॉलोनी में गोली लगने से दीपू शर्मा (37) की मौत हुई। पांच सितंबर की मारपीट के मामले में डोमाना पुलिस ने तीन बाल अपचारियों को पकड़ा और कथित तौर पर वारदात में इस्तेमाल टोका बरामद किया। अरनिया में फायरिंग के मामले में पुलिस ने गिरोह से जुड़े छह आरोपियों को गिरफ्तार कर तीन पिस्तौल, पांच टोके और छह जिंदा कारतूस बरामद करने की जानकारी दी है।बार एसोसिएशन ने इन मामलों में पुलिस की त्वरित कार्रवाई, गिरफ्तारी, हथियारों की बरामदगी तथा सीसीटीवी और तकनीकी निगरानी के इस्तेमाल की सराहना की। साथ ही अपराधों की पुनरावृत्ति रोकने के लिए लगातार प्रभावी कदम उठाने की मांग की।एसोसिएशन ने संवेदनशील इलाकों में शाम और रात के समय पुलिस गश्त बढ़ाने, प्रमुख स्थानों पर सीसीटीवी की प्रभावी निगरानी, अवैध हथियार रखने वालों पर कार्रवाई और चेन स्नैचिंग व स्ट्रीट क्राइम पर अंकुश लगाने की मांग की। इसके अलावा पुलिस थानों और खुफिया इकाइयों के बीच बेहतर समन्वय, गंभीर मामलों की तेज जांच व अभियोजन तथा युवाओं में अपराध और गैंग संस्कृति के महिमामंडन को रोकने के लिए सामुदायिक स्तर पर प्रयास करने को कहा।एसोसिएशन के अध्यक्ष वरिष्ठ अधिवक्ता के. निर्मल कोतवाल, महासचिव प्रदीप मजोत्रा, संयुक्त सचिव अंशु महाजन और कोषाध्यक्ष राहुल अग्रवाल ने प्रशासन व पुलिस से लोगों का विश्वास मजबूत करने के लिए आवश्यक कदम उठाने की अपील की।