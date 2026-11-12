Jammu News: अखनूर में ई-सिगरेट की अवैध बिक्री पर पुलिस का शिकंजा, दुकान सील

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फोटो सील की गई दुकानसंवाद न्यूज एजेंसीअखनूर। अखनूर पुलिस ने ई-सिगरेट, वेप और पफ जैसे प्रतिबंधित इलेक्ट्रॉनिक धूम्रपान उपकरणों की अवैध बिक्री के खिलाफ कार्रवाई की है। पुलिस ने अखनूर बस स्टैंड के समीप एक दुकान को सील कर दिया। दुकानदार के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी गई है।विश्वसनीय सूचना के आधार पर अखनूर पुलिस की टीम ने चौरसिया पान भंडार में छापा मारा। पुलिस को दुकान में प्रतिबंधित ई-सिगरेट और अन्य संबंधित उपकरणों की बिक्री की सूचना मिली थी। कार्रवाई के दौरान दुकान से प्रतिबंधित उत्पाद मिलने पर उसे सील कर दिया गया।यह कार्रवाई थाना प्रभारी अखनूर सुशील चौधरी के नेतृत्व में हुई। एसडीपीओ अखनूर भरत शर्मा की देखरेख में पुलिस टीम ने इसे अंजाम दिया। मजिस्ट्रेट अशोक कुमार की मौजूदगी में यह कार्रवाई पूरी की गई। पुलिस ने थाना अखनूर में एफआईआर दर्ज की है। यह मामला प्रोहिबिशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक सिगरेट्स एक्ट, 2019 की धारा 4/7 के तहत दर्ज किया गया है। मामले की आगे की जांच जारी है।