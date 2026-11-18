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- जम्मू के प्रतिभागी अब यूटी स्तरीय प्रतियोगिता में दिखाएंगे दमसंवाद न्यूज एजेंसीजम्मू। विकसित भारत का सपना साकार करने के लिए युवाओं ने नवाचार और रचनात्मक सोच के साथ विकास का खाका पेश किया। विकसित भारत यंग लीडर्स डायलॉग 2027 के तहत सरकारी महिला कॉलेज, परेड ग्राउंड में आयोजित दो दिवसीय जिला स्तरीय पीपीटी प्रस्तुति प्रतियोगिता मंगलवार को संपन्न हुई। इसमें जम्मू जिले के 50 प्रतिभागियों ने अपने विचारों और सुझावों से प्रतिभा दिखाई।प्रतियोगिता में शामिल युवाओं ने जलवायु सुरक्षा, सीमावर्ती क्षेत्रों और सतत पर्वतीय विकास जैसे महत्वपूर्ण विषयों पर प्रस्तुतियां दीं। सभी प्रतिभागियों ने स्टेज-दो की निबंध मूल्यांकन प्रक्रिया में सफल होने के बाद प्रतियोगिता में जगह बनाई थी। उन्होंने देश और क्षेत्र के विकास में युवाओं की भूमिका को लेकर भी सुझाव साझा किए।टीना महाजन ने युवाओं को दिए विचारों पर काम करने के सुझावकार्यक्रम में यूटी स्तरीय नोडल अधिकारी एवं युवा सेवा एवं खेल विभाग की अतिरिक्त सचिव टीना महाजन ने प्रतिभागियों से संवाद किया। उन्होंने युवाओं के रचनात्मक विचारों की सराहना करते हुए उन्हें इन्हें धरातल पर उतारने के लिए काम करने की सलाह दी। उन्होंने कहा कि 2047 तक विकसित भारत का लक्ष्य हासिल करने में युवाओं की सक्रिय भागीदारी महत्वपूर्ण है।यूटी स्तरीय प्रतियोगिता के लिए प्रतिभागियों का चयनप्रतियोगिता का मूल्यांकन एसडीएम जम्मू साउथ मनु हंसा की अध्यक्षता वाले निर्णायक मंडल ने किया। इसमें डॉ. दीपक पठानिया, डॉ. मोहम्मद तुफैल और डॉ. शुभ्रा जम्वाल शामिल रहे। बेहतर प्रदर्शन करने वाले प्रतिभागियों का चयन आगामी यूटी स्तरीय प्रतियोगिता के लिए किया गया। वहां वे जम्मू जिले का प्रतिनिधित्व करेंगे। आयोजन महानिदेशक युवा सेवा एवं खेल अनुराधा गुप्ता के मार्गदर्शन में हुआ। जिला स्तर पर इसकी जिम्मेदारी वीरेंद्र कुमार शर्मा ने संभाली।