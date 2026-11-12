कुलगाम आतंकी हमला: सीआरपीएफ नाके पर हमले का नया वीडियो आया सामने, वारदात के बाद भागते दिखे दहशतगर्द

जम्मू-कश्मीर के कुलगाम में केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल (सीआरपीएफ) के नाके पर हुए आतंकी हमले से जुड़ा एक नया वीडियो सामने आया है। सीसीटीवी फुटेज में हमले के बाद संदिग्ध आतंकी सड़क पर तेजी से भागते नजर आ रहे हैं। वीडियो में दिखाई दे रहा है कि वारदात के बाद हमलावर मौके से निकलने की कोशिश करते हैं। इस फुटेज के सामने आने के बाद हमले के घटनाक्रम और आतंकियों के भागने के तरीके को लेकर जांच में एक नया पहलू जुड़ गया है।

विज्ञापन







Trending Videos

सुरक्षा एजेंसियों के हाथ लगा अहम सुराग

वीडियो में दो संदिग्ध व्यक्ति एक के पीछे एक तेजी से सड़क पर भागते दिखाई दे रहे हैं। दोनों ने गहरे रंग के कपड़े पहन रखे हैं। फुटेज में आसपास बर्फ और सड़क किनारे पानी भी नजर आ रहा है। सीसीटीवी कैमरे में कैद यह दृश्य सुरक्षा एजेंसियों के लिए अहम साक्ष्य माना जा रहा है। हालांकि, वीडियो के आधार पर दोनों व्यक्तियों की पहचान और हमले में उनकी भूमिका की स्वतंत्र पुष्टि नहीं की जा सकती।

विज्ञापन

विज्ञापन

बुलेटप्रूफ जैकेट को भेदने वाली गोलियों का इस्तेमाल

इस हमले की शुरुआती जांच में आतंकियों की ओर से आर्मर-पियर्सिंग गोलियां इस्तेमाल किए जाने के संकेत मिले हैं। जांच से जुड़े सूत्रों के मुताबिक, इन गोलियों ने जवानों की बुलेटप्रूफ जैकेट को भी भेद दिया था। शुरुआती फॉरेंसिक और बैलिस्टिक जांच में एके-47 राइफल के इस्तेमाल के संकेत भी मिले हैं। हालांकि, अधिकारियों ने अभी इन निष्कर्षों की औपचारिक पुष्टि नहीं की है।

विज्ञापन