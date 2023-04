J&K: प्लीज मोदी जी, हमारे लिए अच्छा स्कूल बनवा दो- कठुआ की नन्हीं सीरत ने PM को भेजा वीडियो संदेश

जम्मू संभाग के जिला कठुआ का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है। वीडियो में एक नन्हीं बच्ची प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपने स्कूल की दशा के बारे में बता रही है। इतना ही वह बड़े ही मनमोहक अंदाज में पीएम मोदी से स्कूल को अपग्रेड करने की मांग भी कर रही है। वीडियो सोशल मीडिया पर खूब देखा जा रहा है और जमकर शेयर किया जा रहा है।

Please @narendramodi ji listen to the request of this school-going girl from the hilly region of Lohai area of Tehsil lohan malhar of district kathua.@NirmalSinghBJP@districtadmkat1@OfficeOfLGJandK@AmitShah @BJP4India @rajnathsingh @narendramodi_in pic.twitter.com/mS2G6kD2tc