{"_id":"62812837b66fbe179c02de73","slug":"kashmiri-pandits-target-killing-government-changed-strategy-on-killing-of-kashmiri-pandits-now-deployment-will-not-be-remote","type":"feature-story","status":"publish","title_hn":"Kashmiri Pandits Target Killing: कश्मीरी पंडितों की हत्या पर सरकार ने बदली रणनीति, अब दूरदराज नहीं होगी तैनाती","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

बृजेश कुमार सिंह, जम्मू Published by: प्रशांत कुमार Updated Mon, 16 May 2022 03:44 AM IST