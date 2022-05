{"_id":"62797c356ab1e6358762b85c","slug":"jammu-kashmir-weather-updates-mother-including-two-children-died-due-to-cloudburst-in-budgam","type":"story","status":"publish","title_hn":"जम्मू-कश्मीर: बडगाम में बादल फटने से मां समेत दो बच्चों की मौत, जम्मू में आंधी के साथ ओले गिरे","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

अमर उजाला नेटवर्क, जम्मू/श्रीनगर Published by: विमल शर्मा Updated Tue, 10 May 2022 02:10 AM IST