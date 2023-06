J&K Weather: जम्मू कश्मीर में बारिश का दौर जारी, तापमान में गिरावट रामबन में भूस्खलन के चलते हाईवे बंद

जम्मू कश्मीर में आज दूसरे दिन भी बारिश का दौर जारी है। प्रदेश में शनिवार को मानसून की दस्तक के साथ मौसम में बदलाव हुआ है। शनिवार को प्रदेश में कुछ हिस्से में बादल बरसे। इसके बाद रविवार को कई जगह धूप खिली तो दोपहर बाद प्रदेश के कई हिस्सों में झमाझम बारिश हुई। सोमवार की शुरुआत भी बारिश के साथ हुई है। इसके चलते कई जगहों पर जलभराव की स्थिति बन गई है। वहीं, बरसती बूंदों के बीच लोग अपने गंतव्यों की ओर रवाना हुए।

VIDEO | Jammu-Srinagar National Highway blocked due to landslides at Mehad and Cafeteria Morh of Ramban district. pic.twitter.com/JT7obzWxPG