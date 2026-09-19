Jammu News: रिंग रोड पर दो कारों में टक्कर, महिला समेत तीन लोग घायल

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मीरां साहिब। रिंग रोड पर शुक्रवार दो कारों में टक्कर हो गई। हादसे में एक महिला समेत तीन लोग घायल हो गए। महिला को गंभीर चोट पहुंची है। उसे उपचार के लिए अस्पताल पहुंचाया गया। हादसा गांव कोठे शेख के पास रायमोड़ के पास हुआ। घटना की सूचना मिलते ही मीरां साहिब पुलिस मौके पर पहुंची और स्थिति का जायजा लिया। घायल महिला को बिश्नाह के उप जिला अस्पताल में उपचार के लिए भेजा गया। एक कार के चालक गुलशन कुमार ने कहा कि पीछे आ रही कार का चालक गति पर नियंत्रण नहीं रख पाया। इस पर टक्कर हो गई। पुलिस ने दुर्घटनाग्रस्त वाहनों को कब्जे में लेकर मामले की जांच शुरू कर दी है।