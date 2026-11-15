जम्मू-कश्मीर: बारामूला के पट्टन में मस्जिद में लगी आग,सेना और पुलिस ने स्थानीय लोगों के साथ मिलकर बुझाई
अमर उजाला नेटवर्क, बारामूला Published by: Sharukh Khan Updated Sun, 15 Nov 2026 12:37 PM IST
सार
जम्मू-कश्मीर के बारामूला के पट्टन में एक मस्जिद में आग लग गई। आग लगने से मौके पर अफरा-तफरी मच गई। सूचना मिलते ही तुरंत सेना और पुलिस ने स्थानीय लोगों के साथ मिलकर आग पर काबू पाया।
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विस्तार
उत्तरी कश्मीर के बारामूला जिले के पट्टन स्थित हमराय क्षेत्र में एक मस्जिद शरीफ में आग लग गई। इस घटना के बाद फायर एंड इमरजेंसी सर्विसेज, पुलिस, सेना और स्थानीय निवासियों ने तुरंत प्रतिक्रिया दी। आग पर काबू पाने के लिए एक बड़ा बचाव अभियान शुरू किया गया।
आग लगने की सूचना मिलते ही विभिन्न बचाव दल सक्रिय हो गए। फायर एंड इमरजेंसी सर्विसेज बारामूला की टीमें तत्काल घटनास्थल पर पहुंचीं। बारामूला पुलिस के जवान भी बिना देरी किए मौके पर पहुंचे। 29 राष्ट्रीय राइफल्स (आरआर) के सैन्यकर्मी भी बचाव कार्य में शामिल हो गए।
इन सभी एजेंसियों ने मिलकर एक संयुक्त अग्निशमन अभियान चलाया। इस अभियान का प्राथमिक लक्ष्य आग की लपटों को फैलने से रोकना था। स्थानीय निवासियों ने भी इस कार्य में सक्रिय भागीदारी निभाई। उन्होंने बचाव टीमों को हर संभव सहायता प्रदान की। इन सभी के एकजुट प्रयासों से आग पर नियंत्रण पाया जा सका।
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आग लगने की सूचना मिलते ही विभिन्न बचाव दल सक्रिय हो गए। फायर एंड इमरजेंसी सर्विसेज बारामूला की टीमें तत्काल घटनास्थल पर पहुंचीं। बारामूला पुलिस के जवान भी बिना देरी किए मौके पर पहुंचे। 29 राष्ट्रीय राइफल्स (आरआर) के सैन्यकर्मी भी बचाव कार्य में शामिल हो गए।
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इन सभी एजेंसियों ने मिलकर एक संयुक्त अग्निशमन अभियान चलाया। इस अभियान का प्राथमिक लक्ष्य आग की लपटों को फैलने से रोकना था। स्थानीय निवासियों ने भी इस कार्य में सक्रिय भागीदारी निभाई। उन्होंने बचाव टीमों को हर संभव सहायता प्रदान की। इन सभी के एकजुट प्रयासों से आग पर नियंत्रण पाया जा सका।
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तत्काल प्रतिक्रिया और संयुक्त अभियान
मस्जिद शरीफ में आग लगने की खबर तेजी से फैली। इसके तुरंत बाद फायर एंड इमरजेंसी सर्विसेज की टीमें मौके पर भेजी गईं। बारामूला पुलिस ने भी स्थिति को संभालने के लिए अपने कर्मियों को तैनात किया। सेना की 29 राष्ट्रीय राइफल्स (आरआर) के जवान भी बचाव कार्य में शामिल हुए। इन सभी ने मिलकर एक समन्वित और संयुक्त अग्निशमन अभियान चलाया।
मस्जिद शरीफ में आग लगने की खबर तेजी से फैली। इसके तुरंत बाद फायर एंड इमरजेंसी सर्विसेज की टीमें मौके पर भेजी गईं। बारामूला पुलिस ने भी स्थिति को संभालने के लिए अपने कर्मियों को तैनात किया। सेना की 29 राष्ट्रीय राइफल्स (आरआर) के जवान भी बचाव कार्य में शामिल हुए। इन सभी ने मिलकर एक समन्वित और संयुक्त अग्निशमन अभियान चलाया।