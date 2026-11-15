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जम्मू-कश्मीर: बारामूला के पट्टन में मस्जिद में लगी आग,सेना और पुलिस ने स्थानीय लोगों के साथ मिलकर बुझाई

Sun, 15 Nov 2026 12:37 PM IST
Sharukh Khan अमर उजाला नेटवर्क, बारामूला
अमर उजाला नेटवर्क, बारामूला Published by: Sharukh Khan Updated Sun, 15 Nov 2026 12:37 PM IST
सार

जम्मू-कश्मीर के बारामूला के पट्टन में एक मस्जिद में आग लग गई। आग लगने से मौके पर अफरा-तफरी मच गई। सूचना मिलते ही तुरंत सेना और पुलिस ने स्थानीय लोगों के साथ मिलकर आग पर काबू पाया।

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Jammu: Fire Breaks Out at Mosque in Baramulla's Pattan; Army, Police and Locals Join Rescue Operation
मस्जिद में लगी आग - फोटो : संवाद न्यूज एजेंसी

विस्तार
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उत्तरी कश्मीर के बारामूला जिले के पट्टन स्थित हमराय क्षेत्र में एक मस्जिद शरीफ में आग लग गई। इस घटना के बाद फायर एंड इमरजेंसी सर्विसेज, पुलिस, सेना और स्थानीय निवासियों ने तुरंत प्रतिक्रिया दी। आग पर काबू पाने के लिए एक बड़ा बचाव अभियान शुरू किया गया।
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आग लगने की सूचना मिलते ही विभिन्न बचाव दल सक्रिय हो गए। फायर एंड इमरजेंसी सर्विसेज बारामूला की टीमें तत्काल घटनास्थल पर पहुंचीं। बारामूला पुलिस के जवान भी बिना देरी किए मौके पर पहुंचे। 29 राष्ट्रीय राइफल्स (आरआर) के सैन्यकर्मी भी बचाव कार्य में शामिल हो गए। 
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इन सभी एजेंसियों ने मिलकर एक संयुक्त अग्निशमन अभियान चलाया। इस अभियान का प्राथमिक लक्ष्य आग की लपटों को फैलने से रोकना था। स्थानीय निवासियों ने भी इस कार्य में सक्रिय भागीदारी निभाई। उन्होंने बचाव टीमों को हर संभव सहायता प्रदान की। इन सभी के एकजुट प्रयासों से आग पर नियंत्रण पाया जा सका।
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तत्काल प्रतिक्रिया और संयुक्त अभियान
मस्जिद शरीफ में आग लगने की खबर तेजी से फैली। इसके तुरंत बाद फायर एंड इमरजेंसी सर्विसेज की टीमें मौके पर भेजी गईं। बारामूला पुलिस ने भी स्थिति को संभालने के लिए अपने कर्मियों को तैनात किया। सेना की 29 राष्ट्रीय राइफल्स (आरआर) के जवान भी बचाव कार्य में शामिल हुए। इन सभी ने मिलकर एक समन्वित और संयुक्त अग्निशमन अभियान चलाया।
 

स्थानीय लोगों का सहयोग और स्थिति नियंत्रण

इस बचाव अभियान में स्थानीय निवासियों ने भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उन्होंने सक्रिय रूप से अग्निशमन और बचाव प्रयासों में हाथ बंटाया। स्थानीय स्वयंसेवकों ने बचाव टीमों को आवश्यक सहायता प्रदान की। फायरफाइटर्स, पुलिस, सेना और स्थानीय लोगों के एकजुट प्रयासों से आग की स्थिति को सफलतापूर्वक नियंत्रित कर लिया गया। हालांकि, आग लगने के कारण और नुकसान के बारे में विस्तृत जानकारी अभी प्रतीक्षित है।
 
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