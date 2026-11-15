जम्मू-कश्मीर: बारामूला के पट्टन में मस्जिद में लगी आग,सेना और पुलिस ने स्थानीय लोगों के साथ मिलकर बुझाई

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आग लगने की सूचना मिलते ही विभिन्न बचाव दल सक्रिय हो गए। फायर एंड इमरजेंसी सर्विसेज बारामूला की टीमें तत्काल घटनास्थल पर पहुंचीं। बारामूला पुलिस के जवान भी बिना देरी किए मौके पर पहुंचे। 29 राष्ट्रीय राइफल्स (आरआर) के सैन्यकर्मी भी बचाव कार्य में शामिल हो गए।इन सभी एजेंसियों ने मिलकर एक संयुक्त अग्निशमन अभियान चलाया। इस अभियान का प्राथमिक लक्ष्य आग की लपटों को फैलने से रोकना था। स्थानीय निवासियों ने भी इस कार्य में सक्रिय भागीदारी निभाई। उन्होंने बचाव टीमों को हर संभव सहायता प्रदान की। इन सभी के एकजुट प्रयासों से आग पर नियंत्रण पाया जा सका।