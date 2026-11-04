जम्मू की गैंगवार का मेरठ कनेक्शन: साढ़े तीन महीने तक पुलिस को नहीं लगी भनक, एसटीएफ ने दबोचे तीन शूटर

कुरुक्षेत्र से मेरठ तक जुड़े मददगारों के तार

जांच में खुलासा हुआ कि गटारू गैंग के सौरभ गुप्ता ने अपने साथियों हरनीत व रोमिल के साथ मिलकर जून 2025 में कुरुक्षेत्र के शराब कारोबारी शांतनू की गोली मारकर हत्या कर दी थी। बाद में हरियाणा एसटीएफ ने रोमिल को मुठभेड़ में ढेर कर दिया था। कुरुक्षेत्र जेल में बंद रहने के दौरान सौरभ की मुलाकात बागपत के आशू पंडित से हुई। आशू ने ही सौरभ को मेरठ के सुभाषनगर में एक महीना और सुभारती विश्वविद्यालय के पास एक फ्लैट में तीन महीने तक छिपाए रखा। साथ ही, आशू ने सौरभ को तीन अवैध पिस्टल भी मुहैया कराई थीं।



मोहसिन और सोहेल ने दिलाया सोतीगंज में ठिकाना

कुरुक्षेत्र जेल में ही सौरभ और गौरव जंडियाल की मुलाकात मेरठ के मोहसिन से भी हुई थी। जेल से बाहर आने के बाद आरोपियों ने मोहसिन से सुरक्षित ठिकाना मांगा। मोहसिन ने अपने दोस्त सोहेल के जरिए सोतीगंज निवासी माज कुरैशी के यहां इनके रहने का इंतजाम कराया। आरोपी माज ने बिना पुलिस वेरिफिकेशन (सत्यापन) कराए इन शातिर गैंगस्टरों को अपने घर में शरण दी थी।



बचपन की दोस्ती जो बन गई खूनी दुश्मनी

पुलिस पूछताछ में पता चला है कि मुख्य आरोपी सौरभ गुप्ता और विरोधी गैंग का सरगना विक्की खौफ कक्षा 7 से 11वीं तक साथ पढ़े थे। सौरभ के एक दोस्त के साथ हुई मारपीट के बाद दोनों में रंजिश शुरू हुई। 2018 में सौरभ के साथियों रोहित बलोना और अक्षय शर्मा ने विक्की खौफ गैंग के साहिल शर्मा पर चाकू से ताबड़तोड़ हमला कर दिया था, जिसके बाद से दोनों गुटों के बीच यह दुश्मनी खूनी जंग में तब्दील हो गई।