घाटी में आतंकियों और सुरक्षाबलों के बीच गोलीबारी जारी है। दो आतंकियों के छिपे होने की खबर पर सुरक्षाबलों ने इलाके को घेर लिया है।

#FLASH: Encounter underway between security forces and terrorists in Palhalan area of Baramulla’s Pattan. More details awaited. #JammuAndKashmir

— ANI (@ANI) February 16, 2018 जम्मू-कश्मीर के बारामुला जिले के पट्टन इलाके में यह मुठभेड़ हो रही है। दो आतंकियों के छिपे होने की आशंका है। जिसमें से एक को घेर लिया गया है। सुरक्षाबलों और आतंकियों के बीच लगातार गोलीबारी हो रही है।सूत्रों के मुताबिक जिस आतंकी को घेरा गया है, उसका नाम मोहम्मद युसुफ है। वहीं सुरक्षा को देखते हुए मोबाइल सेवा भी बाधित कर दी गई है। इसके अलावा श्रीनगर से बारामुला आने वाली ट्रेन सेवा भी रोक दी गई है।वहीं गुरुवार की शाम को दक्षिणी कश्मीर के पुलवामा जिले के पंजगाम अवंतीपोरा में आतंकियों ने सीआरपीएफ के कैंप पर हमलाकर गोलियां बरसाईं। सतर्क संतरी की ओर से जवाबी कार्रवाई के बाद आतंकी मौके से भाग निकले।पुलिस के कश्मीर रेंज के आईजीपी एसपी पाणि ने बताया कि किसी प्रकार का कोई हमला नहीं हुआ है। संतरी ने कोई संदिग्ध हरकत देखते हुए कुछ राउंड फायर किए। इसके बाद इलाके में सुरक्षाबलों द्वारा तलाशी अभियान शुरू किया गया है।सूत्रों के अनुसार पंजगाम अवंतीपोरा में स्थित सीआरपीएफ के 185 बटालियन के कैंप पर दो से तीन आतंकियों ने वीरवार शाम करीब 8:05 बजे फायरिंग की। हमले की आशंका पर संतरी ने जवाबी फायरिंग की तो आतंकी भाग निकले।घटना के बाद सेना की 55 राष्ट्रीय राइफल्स, सीआरपीएफ की 130 और 185 बटालियन के साथ-साथ पुलिस के स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप द्वारा इलाके की घेराबंदी कर तलाशी अभियान चलाया गया। फायरिंग से इलाके में दहशत की स्थिति रही।