जम्मू में बारिश ने मचाई तबाही: तीन घंटे में 185.6 मिमी पानी, 71 साल का टूटा रिकॉर्ड; डिप्टी सीएम ने दिया भरोसा

चौधरी ने जम्मू में पत्रकारों से बातचीत के दौरान कहा कि संबंधित विभागों और जम्मू नगर निगम से नुकसान की विस्तृत रिपोर्ट मांगी गई है। सरकार का प्रयास है कि प्रभावित क्षेत्रों में मरम्मत और बहाली का काम जल्द शुरू किया जाए ताकि लोगों को परेशानी से राहत मिल सके।



तीन घंटे में 185.6 मिमी बारिश टूटा 71 साल पुराना रिकॉर्ड

जम्मू में रविवार सुबह 8:30 बजे से केवल तीन घंटे में 185.6 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई। इसके साथ ही अक्तूबर में बारिश का 71 साल पुराना रिकॉर्ड टूट गया। इससे पहले वर्ष 1955 में अक्तूबर के दौरान 160 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई थी।



अचानक आई बाढ़ और भारी बारिश के कारण शहर के कई हिस्सों में नुकसान हुआ। इस आपदा में दो लोगों की मौत हो गई, जबकि रिहायशी इलाकों और सार्वजनिक बुनियादी ढांचे को भी व्यापक क्षति पहुंची।



दोमाना में लापता महिला की तलाश जारी

डिप्टी सीएम ने डोमाना के रायपुर इलाके में बाढ़ के पानी में बह गई 27 वर्षीय रुखसाना कौसर को लेकर भी चिंता जताई। अधिकारियों के अनुसार, रविवार सुबह उनके पति मोहम्मद कलीम अपनी कार को सुरक्षित स्थान पर ले जाने की कोशिश कर रहे थे तभी वह बाढ़ के पानी में फंस गए। उन्हें बचाने के प्रयास में रुखसाना तेज बहाव में बह गईं।



पुलिस, राज्य आपदा प्रतिक्रिया बल (एसडीआरएफ) की टीमें और स्थानीय स्वयंसेवक लगातार दूसरे दिन महिला की तलाश में जुटे रहे। चौधरी ने उनके सुरक्षित मिलने की उम्मीद जताई।



प्रभावित लोगों को मुआवजा देने का भरोसा

उपमुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार नुकसान का आकलन कर रही है और प्रभावित लोगों को जल्द से जल्द राहत व मुआवजा देने के लिए हरसंभव प्रयास किए जाएंगे। उन्होंने संबंधित विभागों को सड़कों, नालियों, गलियों और पुलियों की मरम्मत में तेजी लाने की बात कही। उन्होंने भरोसा दिलाया कि बाढ़ प्रभावित इलाकों में सामान्य स्थिति बहाल करना सरकार की प्राथमिकता है और लोगों की समस्याओं को दूर करने के लिए आवश्यक कदम उठाए जाएंगे।