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क्रासरप्रत्यक्षदर्शियों का आरोप- नाबालिग चला रहा था गाड़ी, खंभे से टकराने के बाद बच्चों को मारी टक्कर, फरारसंवाद न्यूज एजेंसीपुंछ। जिले की सुरनकोट तहसील में ऐतिहासिक मुगल रोड पर स्थित गांव दराबा के पास शुक्रवार शाम एक तेज रफ्तार स्कॉर्पियो की टक्कर से छह स्कूली बच्चे घायल हो गए। हादसे के बाद आसपास मौजूद लोगों ने तत्काल सभी घायल बच्चों को उप-जिला अस्पताल सुरनकोट पहुंचाया। वहां दो बच्चों की नाजुक हालत को देखते हुए प्राथमिक उपचार के बाद उन्हें जीएमसी (जम्मू/राजोरी) रेफर कर दिया गया, जबकि अन्य चार बच्चों का इलाज सुरनकोट अस्पताल में ही चल रहा है।घायल बच्चों की पहचान इशाना मलिक, मोहम्मद खलील, हुमैरा मलिक, विहान मलिक, मुस्कान अंजुम और अरबाज अहमद के रूप में हुई है। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, सफेद रंग की स्कॉर्पियो को एक नाबालिग चला रहा था। रफ्तार अधिक होने के कारण चालक वाहन पर नियंत्रण नहीं रख पाया। गाड़ी ने पहले सड़क किनारे लगे बिजली के खंभे को जोरदार टक्कर मारी और उसके बाद दराबा गांव स्थित एक निजी स्कूल से छुट्टी होने पर घर जा रहे छह बच्चों को अपनी चपेट में ले लिया।हादसे को अंजाम देने के बाद नाबालिग चालक वाहन समेत मौके से फरार हो गया। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस ने मामला दर्ज कर संज्ञान लिया है और फरार चालक व वाहन की धरपकड़ के लिए तलाश तेज कर दी है।