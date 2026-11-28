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• सांबा में डीसी डॉ. रूपेश कुमार के निर्देशन में सेना, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ व स्वास्थ्य विभाग ने लिया भागसंवाद न्यूज एजेंसीसांबा/परगवाल। प्राकृतिक आपदा और आपातकालीन परिस्थितियों से निपटने की तैयारियों का आकलन करने तथा विभिन्न विभागों के बीच आपसी समन्वय को मजबूत बनाने के उद्देश्य से शुक्रवार को सांबा और परगवाल में व्यापक मॉक ड्रिल का आयोजन किया गया।सांबा में उपायुक्त (डीसी) डॉ. रूपेश कुमार के निर्देशन में आयोजित अभ्यास में सिविल प्रशासन, पुलिस, सेना, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, सिविल डिफेंस, अग्निशमन एवं आपातकालीन सेवा तथा स्वास्थ्य विभाग की टीमों ने सक्रिय भागीदारी निभाई। इस दौरान प्राकृतिक आपदा की काल्पनिक स्थिति तैयार कर खोज एवं बचाव अभियान, घायलों को सुरक्षित बाहर निकालने, प्राथमिक उपचार, ट्रायेज और विशेष उपकरणों के उपयोग का प्रदर्शन किया गया।स्वास्थ्य विभाग की चिकित्सा टीमों व एंबुलेंस ने मौके पर पहुंचकर घायलों को तत्काल अस्पताल पहुंचाने का अभ्यास किया। इस मौके पर एडीसी जगदीश सिंह ने कहा कि नियमित मॉक ड्रिल से आपदा प्रबंधन प्रणाली सशक्त होती है और विभागों के बीच त्वरित प्रतिक्रिया व प्रभावी संचार स्थापित होता है।परगवाल स्कूल में संदिग्ध वस्तु मिलने व घेराबंदी का किया अभ्यासपरगवाल। सरकारी हायर सेकेंडरी स्कूल परगवाल में सिविल डिफेंस की ओर से आयोजित मॉक ड्रिल में एसडीआरएफ की टीम ने स्कूली बच्चों और स्थानीय लोगों को भूकंप, आगजनी व अन्य आपदाओं के समय बरती जाने वाली सावधानियों की जानकारी दी। जवानों ने घायलों को सुरक्षित निकालने और प्राथमिक उपचार देने का जीवंत प्रदर्शन किया।इस अभ्यास में बीएसएफ, भारतीय सेना, जम्मू-कश्मीर पुलिस, स्वास्थ्य विभाग और फायर ब्रिगेड के अधिकारियों व जवानों ने भी हिस्सा लिया। एजेंसियों ने किसी संदिग्ध वस्तु या आपात संकट की स्थिति में त्वरित तालमेल, घेराबंदी और तलाशी अभियान का प्रदर्शन किया। कार्यक्रम में मुख्य रूप से उपस्थित तहसीलदार मनजीत सिंह ने कहा कि आपदा प्रबंधन की व्यावहारिक जानकारी मुश्किल समय में कई लोगों की जान बचाने में मददगार साबित होती है और छात्रों में आत्मविश्वास बढ़ाती है। संवाद