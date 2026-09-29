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मौसम विभाग की चेतावनी: जम्मू समेत सात जिलों में आज बारिश-आंधी का अलर्ट, 80 किमी की रफ्तार से चलेंगी हवाएं

Tue, 29 Sep 2026 02:55 PM IST
Nikita Gupta अमर उजाला नेटवर्क, जम्मू
अमर उजाला नेटवर्क, जम्मू Published by: Nikita Gupta Updated Tue, 29 Sep 2026 02:55 PM IST
सार

जम्मू समेत जम्मू-कश्मीर के सात जिलों में मंगलवार को तेज बारिश और आंधी की संभावना है, इस दौरान 80 किमी प्रति घंटे तक हवाएं चल सकती हैं।

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Heavy rain and thunderstorms likely in seven districts, including Jammu, today.
सांकेतिक तस्वीर

विस्तार
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जम्मू-कश्मीर में सितंबर के आखिरी दिनों में मौसम का मिजाज अचानक बदल गया है। मौसम विभाग ने मंगलवार को जम्मू समेत गांदरबल, कठुआ, डोडा, किश्तवाड़, पुंछ और उधमपुर जिलों में तेज बारिश और आंधी की संभावना जताई है। इस दौरान 80 किलोमीटर प्रति घंटे तक की रफ्तार से तेज हवाएं चल सकती हैं।

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मौसम विभाग की चेतावनी के बाद पहाड़ी इलाकों में भूस्खलन और पत्थर गिरने का खतरा भी बढ़ गया है। इसका असर सड़क यातायात के साथ पर्यटन गतिविधियों पर पड़ सकता है। ऊंचाई वाले क्षेत्रों में खराब मौसम के कारण दृश्यता कम होने से वाहन चालकों को परेशानी हो सकती है।

जम्मू संभाग के डोडा, किश्तवाड़, पुंछ और उधमपुर जैसे पहाड़ी जिलों में संवेदनशील मार्गों पर निगरानी बढ़ाई गई है। प्रशासन की ओर से लोगों और वाहन चालकों को मौसम खराब होने की स्थिति में सावधानी बरतने की सलाह दी गई है।

मैदानी इलाकों में भी तेज हवाओं के कारण पेड़, बिजली के खंभे और अस्थायी ढांचे प्रभावित होने की आशंका है। वहीं, बारिश के दौरान निचले और जलभराव वाले क्षेत्रों में लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। बदलते मौसम को देखते हुए पर्यटन स्थलों पर जाने वाले लोगों को भी सतर्क रहने की सलाह दी गई है।

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