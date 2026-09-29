Jammu News: पारिवार विवाद में दामाद ने ससुर पर किया धारदार हथियार से हमला

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सुरिंदर कुमार सतराईयां में किसी के अंतिम संस्कार में शामिल होने के बाद घर लौट रहा था। इसी दौरान गांव कंघ डेरा के पास उसके दामाद दीपक कुमार निवासी माना, तहसील सुचेतगढ़ के साथ किसी बात को लेकर कहासुनी हो गई, जो बाद में हाथापाई में बदल गई। इसी दौरान दीपक कुमार ने सुरिंदर कुमार की टांग पर धारदार हथियार से हमला कर दिया और मौके से फरार हो गया। हमले में घायल सुरिंदर कुमार को स्थानीय ग्रामीणों ने उपचार के लिए एसडीएच आरएस पुरा लाया गया, प्राथमिक उपचार के बाद गंभीर स्थिति को देखते हुए जीएमसीएच जम्मू रेफर किया गया। पुलिस मामला दर्ज कर इस मामले में आगे की कार्रवाई शुरू की है। संवाद

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आरएस पुरा। थाना क्षेत्र के गांव कंघ डेरा के पास सोमवार शाम पारिवार विवाद के दौरान एक व्यक्ति पर धारदार हथियार से हमला किया गया। घायल व्यक्ति की पहचान सुरिंदर कुमार निवासी कोटली मीरर्दियां के रूप में हुई।