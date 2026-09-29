Jammu News: रेलवे ट्रैक पर सांबा पुलिस व जीआरपी की संयुक्त पैदल गश्त

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संवाद न्यूज एजेंसीसांबा। रेलवे परिसंपत्तियों की सुरक्षा व्यवस्था को और सुदृढ़ बनाने के उद्देश्य से सांबा पुलिस ने एसएसपी सांबा के नेतृत्व में रेलवे पुलिस (जीआरपी) सांबा के साथ संयुक्त पैदल गश्त की। यह गश्त थाना सांबा के अधिकार क्षेत्र में आने वाले रेलवे ट्रैक पर की गई।संयुक्त गश्त के दौरान पुलिस टीमों ने रेलवे ट्रैक और उससे सटे क्षेत्रों का गहन निरीक्षण किया। साथ ही संवेदनशील एवं रणनीतिक दृष्टि से महत्वपूर्ण स्थानों पर सुरक्षा व्यवस्था की समीक्षा करते हुए निगरानी व्यवस्था को और प्रभावी बनाने पर बल दिया गया। इस दौरान रेलवे सुरक्षा एजेंसियों और जिला पुलिस के बीच बेहतर समन्वय स्थापित करने पर भी जोर दिया गया।गश्त में एसएसपी सांबा अनुज कुमार,के अलावा अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक सांबा गारु राम, डीएसपी मुख्यालय, डीएसपी एसओजी, थाना प्रभारी सांबा, पुलिस पोस्ट रक्ख अंब टाली व सपवाल के प्रभारी सहित अन्य पुलिस अधिकारी एवं जवान शामिल रहे। जीआरपी सांबा के अधिकारियों और कर्मियों ने भी इस संयुक्त सुरक्षा अभियान में भाग लिया।