Jammu News: ट्रैक्टर पलटने से बिश्नाह में बीएसएफ जवान की मौत

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संवाद न्यूज एजेंसीबिश्नाह। क्षेत्र के रत्नाल गांव में सोमवार को खेतों में काम कर घर लौट रहे 59 वर्षीय सीमा सुरक्षा बल (बीएसएफ) जवान वेदपॉल पुत्र बाजीतर सिंह की ट्रैक्टर पलटने से मौत हो गई। वेद पॉल कुछ दिन पहले ही छुट्टी लेकर घर आए थे और करीब एक माह बाद नौकरी से सेवानिवृत्त होने वाले थे। मौजूदा समय में वह जम्मू में तैनात थे। उनकी आकस्मिक मौत से परिवार और गांव में शोक की लहर दौड़ गई।जानकारी के अनुसार, सोमवार को वेदपॉल अपने भाई के साथ ट्रैक्टर पर सवार होकर खेतों में काम करने गए थे। काम पूरा करने के बाद दोनों वापस घर लौट रहे थे। ट्रैक्टर वेदपॉल का भाई चला रहा था, जबकि वेद पॉल उसके साथ बैठे थे। रास्ते में अचानक ट्रैक्टर का संतुलन बिगड़ गया और वह अनियंत्रित होकर पलट गया। हादसे में वेदपॉल ट्रैक्टर के नीचे दब गए और गंभीर रूप से घायल हो गए।हादसे के बाद वेदपाल को गंभीर हालत में तत्काल जिला अस्पताल पहुंचाया गया जहां चिकित्सकों ने जांच के बाद उन्हें मृत घोषित कर दिया। हादसे की सूचना मिलते ही थाना प्रभारी बिश्नाह पुलिस टीम के साथ मौके पर पहुंचे और मौके का जायजा लिया। पुलिस ने मामले में आवश्यक कार्रवाई शुरू कर दी है। पुलिस ने पोस्टमार्टम करवाने के बाद शव परिजनों को सौंप दिया। परिजनों के अनुसार, वेदपॉल की बीएसएफ से सेवानिवृत्ति में महज एक माह का समय शेष था। सेवानिवृत्ति से ठीक पहले हुए इस दर्दनाक हादसे ने परिवार को गहरे सदमे में डाल दिया है। वेदपॉल का अंतिम संस्कार मंगलवार को सैन्य सम्मान के साथ किया जाएगा।