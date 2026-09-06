जीएमसी ओपीडी : 12 यूनिट में डाॅक्टर मरीजों को परामर्श देकर करेंगे इलाज

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मनीष श्रीवास्तवजम्मू। राजकीय मेडिकल कॉलेज (जीएमसी) की आउटडोर पेशेंट डिपार्टमेंट (ओपीडी) में इलाज कराने के लिए पहुंचे मरीजों को अब भटने की जरूरत नहीं है। मेडिकल काॅलेज प्रशासन ने ओपीडी की मेडिसिन, सर्जरी और रेडियोथेरेपी से सबंधित मरीजों की सुविधा के लिए विभागाध्यक्ष, प्रोफेसर, सहायक प्रोफेसर, लेक्चरर और एसोसिएट प्रोफेसर की 12 अलग अलग यूनिट बनाकर ड्यूटी लगाई है। सप्ताह के सोम से शनिवार के बीच दिन के हिसाब से ओपीडी में चिकित्सकों की ड्यूटी होगी।जीएमसी प्रशासन ने ओपीडी में इलाज कराने आने वाले मरीजों की सहूलियत के लिए एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है। अब ओपीडी में परामर्श और उपचार के लिए पहुंचने वाले मरीजों को सही डॉक्टर की तलाश में परेशान नहीं होना पड़ेगा। अस्पताल प्रशासन ने ओपीडी सेवाओं को अधिक सुव्यवस्थित और प्रभावी बनाने के लिए मेडिसिन, सर्जरी और रेडियोथेरेपी विभाग में 12 विशेष यूनिट का गठन किया है। विभागाध्यक्षों, प्रोफेसरों, एसोसिएट प्रोफेसरों और सहायक प्रोफेसरों की सीधी देखरेख में मरीजों का बेहतर इलाज संभव हो सकेगा। इस यूनिट में विभागाध्यक्षों से लेकर लेक्चरर स्तर तक के सभी वरिष्ठ व कनिष्ठ डॉक्टरों की जिम्मेदारियां तय कर दी गई हैं। व्यवस्था के अनुसार प्रत्येक यूनिट अपने निर्धारित दिन पर ओपीडी में उपस्थित रहकर मरीजों की जांच और इलाज करेगी।भीड़ और अव्यवस्था पर नियंत्रणदिन के अनुसार डॉक्टरों की स्पष्ट ड्यूटी होने से ओपीडी में कतारें सुव्यवस्थित होंगी और मरीजों का समय बचेगा। मेडिकल कॉलेज प्रशासन के इस कदम से न केवल रोजाना दूर-दराज से आने वाले सैकड़ों मरीजों को समय पर सही डॉक्टरी सलाह मिल सकेगी, बल्कि अस्पताल की कार्यप्रणाली में भी पारदर्शिता आएगी।मेडिसिन विभागसोमवार : यूनिट-1डॉ. अनिल शर्मा : प्रोफेसर एवं विभागाध्यक्षडॉ. शाजिया हामिद : असिस्टेंट प्रोफेसरडॉ. इशफाक चौधरी : लेक्चररडॉ. संजय शर्मा: लेक्चररडॉ. रोहन गुप्ता: लेक्चररमेडिसिन विभागमंगलवार : यूनिट-2डॉ. विजय कुंडल : विभागाध्यक्ष यूनिट एवं प्रोफेसरडॉ. गुरमीत सिंह : असिस्टेंट प्रोफेसरडॉ. सुमन कोतवाल : असिस्टेंट प्रोफेसरडॉ. शहजाद कुरैशी : लेक्चररमेडिसिन विभागबुधवार : यूनिट-3डॉ. फयाज अहमद वानी : विभागाध्यक्ष यूनिट एवं प्रोफेसरडॉ. जेबी सिंह : असिस्टेंट प्रोफेसरडॉ. विपिन गुप्ता : कंसल्टेंट फिजिशियनडॉ. प्रभजीत कौर : लेक्चररमेडिसिन विभागवीरवार : यूनिट- 4डॉ. विजयांत सिंह चंदेल : विभागाध्यक्ष यूनिट एवं एसोसिएट प्रोफेसरडॉ. विशाली कोतवाल : एसोसिएट प्रोफेसरडॉ. विनय सांब्याल : लेक्चररडॉ. मोही कालसोत्रा : लेक्चरररेडियोथेरेपी विभागसोमवार, बुधवार एवं शुक्रवार : यूनिट-1डॉ. आशुतोष गुप्ता : विभागाध्यक्षडॉ. संदीप कौर: असिस्टेंट प्रोफेसरडॉ. स्वर्ण सिंह कटोच: लेक्चररडॉ. मोहम्मद हुसैन मीर : लेक्चरर (मेडिकल ऑन्कोलॉजिस्ट)मंगलवार, गुरुवार एवं शनिवार : यूनिट-2डॉ. राहुल शर्मा: एसोसिएट प्रोफेसरडॉ. शबाब एल अंगुराना : लेक्चररडॉ. नदीम शौकत : लेक्चरर (मेडिकल ऑन्कोलॉजिस्ट)सर्जरी विभागसोमवार : यूनिट-1डॉ. नसीब चंद डिग्रा : प्रोफेसर एवं विभागाध्यक्षडॉ. सतीश परिहार : असिस्टेंट प्रोफेसरडॉ. नरिंदर सिंह: एसोसिएट प्रोफेसर (पीडियाट्रिक सर्जन)डॉ. एएच वानी : असिस्टेंट प्रोफेसरडॉ. अभिनव मणि : लेक्चररमंगलवार : यूनिट-2डॉ. तारिक परवेज आजाद : प्रोफेसर एवं विभागाध्यक्षडॉ. मो. रियाज: असिस्टेंट प्रोफेसरडॉ. विक्रांत सिंह : लेक्चरर (जीई सर्जन)डॉ. सुभाष अबरोल : लेक्चररडॉ. संजय रैना : कंसल्टेंट (पीडियाट्रिक सर्जन)बुधवार : यूनिट-3डॉ. सुलेमान चौधरी : प्रोफेसर एवं विभागाध्यक्षडॉ. संजय शर्मा: असिस्टेंट प्रोफेसरडॉ. आकाश दीप सिंह : लेक्चररडॉ. तालिब हुसैन : लेक्चररवीरवार : यूनिट-4डॉ. संजय कुमार भसीन : एसोसिएट प्रोफेसर एवं विभागाध्यक्षडॉ. जावेद इकबाल : लेक्चररडॉ. राजनदीप सिंह : लेक्चररशुक्रवार : यूनिट-5डॉ. रविंदर कुमार : लेक्चररडॉ. रत्नाकर शर्मा : एसोसिएट प्रोफेसर एवं विभागाध्यक्ष यूनिटडॉ. कैलाश ठाकुर : असिस्टेंट प्रोफेसरडॉ. रजनी भारद्वाज : लेक्चररडॉ. सोहेल जहूर : लेक्चरर (प्लास्टिक सर्जन)शनिवार : यूनिट-6डॉ. जहूर हुसैन : एसोसिएट प्रोफेसर एवं विभागाध्यक्षडॉ. श्याम कुमार गुप्ता : असिस्टेंट प्रोफेसरडॉ. संजय धर : लेक्चररडॉ. सुरभि कुडियार : लेक्चरर