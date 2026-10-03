पहाड़ों के बीच रफ्तार का रोमांच: चिनाब-अंजी पुल पर 100 की रफ्तार से दौड़ी वंदे भारत, 75 से बढ़ी अधिकतम स्पीड

इसके साथ ही 111 किलोमीटर लंबे कटड़ा-बनिहाल रेल सेक्शन पर ट्रेनों की अधिकतम अनुमत गति 75 से बढ़ाकर 100 किमी प्रति घंटा कर दी गई है। रेलवे के अनुसार, गति बढ़ाने का सफल परीक्षण किया गया। इसके लिए निर्धारित सभी सुरक्षा मानकों की जांच और आवश्यक प्रक्रियाएं पूरी की गई थीं।



वरिष्ठ मंडल वाणिज्यिक प्रबंधक उचित सिंघल के अनुसार, श्री माता वैष्णो देवी कटड़ा-बनिहाल सेक्शन में अधिकतम अनुमत गति बढ़ाकर 100 किमी प्रति घंटा की गई है। रेलवे मंत्रालय ने अगस्त में गति बढ़ाने को मंजूरी दी थी।



कटड़ा-बनिहाल रेल लाइन पीर पंजाल और निचले हिमालय के बेहद दुर्गम भूभाग से होकर गुजरती है। गहरी घाटियां, खड़ी पहाड़ी ढलान, नदियां और जटिल भूगर्भीय संरचनाओं के बीच इस रेल लाइन का निर्माण किया गया है।