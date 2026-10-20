प्यार, पैसा और सोलर कैमरे: जासूसी के लिए दुश्मन के नए हथकंडे, सेना अधिकारी की पत्नी से लेकर युवा निशाने पर

कठुआ में ट्रक चालक व भल्ले बेचने वाला पकड़ा गया

मई में पठानकोट निवासी बलजीत सिंह की गिरफ्तारी के मामले में भी सेना की आवाजाही पर नजर रखने के लिए जम्मू-पठानकोट राजमार्ग के पास सीसीटीवी कैमरे लगाने का आरोप सामने आया। सितंबर में कठुआ निवासी 24 वर्षीय ट्रक चालक अमन को पकड़ा गया। आरोप है कि उसने सीमा के पास सड़क पर सिम से चलने वाला कैमरा लगाया और सैन्य गतिविधियों की फुटेज पाकिस्तान स्थित हैंडलरों तक पहुंचाई। इसके बदले उसे 20 हजार रुपये मिले थे। इसी मामले की जांच के दौरान लखनपुर में भल्ले बेचने वाले एक युवक को भी पूछताछ के लिए हिरासत में लिया गया।