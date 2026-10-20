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Jammu News: जीजीएम साइंस कॉलेज ने बॉक्सिंग में पुरुष और महिला वर्ग का खिताब जीता

Tue, 20 Oct 2026 02:52 AM IST
जम्मू और कश्मीर ब्यूरो
Jammu and Kashmir Bureau जम्मू और कश्मीर ब्यूरो
Updated Tue, 20 Oct 2026 02:52 AM IST
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जम्मू। क्लस्टर विश्वविद्यालय जम्मू की ओर से आयोजित अंतर कॉलेज बॉक्सिंग प्रतियोगिता में जीजीएम साइंस कॉलेज ने पुरुष और महिला दोनों वर्गों में चैंपियन बनने का गौरव हासिल किया।
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समापन पर डीन स्टूडेंट वेलफेयर डॉ. विशाल शर्मा मुख्य अतिथि रहे। क्लस्टर विश्वविद्यालय जम्मू के शारीरिक शिक्षा एवं खेल निदेशक डॉ. विनोद बक्शी ने प्रतियोगिता के सफल आयोजन की सराहना की। महिला वर्ग के 45-48 किलोग्राम में जीजीएम साइंस कॉलेज की मानवी ने स्वर्ण और जीसीडब्ल्यू गांधी नगर की फैजा ने रजत पदक जीता। 48-51 किलोग्राम में जीजीएम की जानवी सैनी स्वर्ण और एसपीएमआर कॉलेज की पूजा देवी रजत रहीं। 60-65 किलोग्राम में जीजीएम की भूमि सिंह ने स्वर्ण और एसपीएमआर की गुरसीस कौर ने रजत जीता। 65-70 किलोग्राम में जीजीएम की मुस्कान ने स्वर्ण और एसपीएमआर की इशिता ने रजत पदक हासिल किया। पुरुष वर्ग के 47-50 किलोग्राम में जीजीएम के राहुल ने स्वर्ण और एमएएम कॉलेज के वेदांत ने रजत जीता। 50-55 किलोग्राम में जीजीएम के अमन चौधरी स्वर्ण और एमएएम के भानु प्रताप रजत रहे। 55-60 किलोग्राम में एमएएम के स्पर्श वर्मा ने स्वर्ण और जीजीएम के गिरीश ठकियाल ने रजत जीता। संवाद
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