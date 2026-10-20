वैष्णो देवी: नवरात्र में अब तक चार लाख श्रद्धालुओं ने किए दर्शन, आंकड़ा एक करोड़ पहुंचने की उम्मीद

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साफ मौसम और तीर्थस्थल के आधार शिविर कटड़ा शहर में उत्सव भरे माहौल के बीच यात्रा में श्रद्धालुओं का लगातार तांता लगा हुआ है। यात्रा के आंकड़ों के अनुसार, 11 अक्तूबर को 47,574 श्रद्धालु मंदिर पहुंचे। इसके बाद 12 अक्तूबर को 48,400, 13 अक्तूबर को 46,558, 14 अक्तूबर को 41,961 और 15 अक्तूबर को 39,951 श्रद्धालुओं ने दर्शन किए। 16 अक्तूबर को 41,750 श्रद्धालु पहुंचे, जबकि 17 अक्तूबर को 48,500 श्रद्धालुओं ने माथा टेका और 18 अक्तूबर को 47,700 श्रद्धालुओं ने यात्रा के लिए पंजीकरण कराया।सोमवार को रात 10 बजे तक 32,400 से अधिक श्रद्धालु पंजीकरण करवाकर भवन की ओर रवाना हो चुके थे। इसके बाद पंजीकरण केंद्र बंद कर दिया गया था। इसके बाद भी देशभर के विभिन्न राज्यों से श्रद्धालुओं के पहुंचने का सिलसिला जारी रहा। नवरात्र के दौरान श्रद्धालुओं की निरंतर आमद से कटड़ा में धार्मिक उत्सव की रौनक बनी हुई है।नौ दिवसीय शतचंडी महायज्ञ अपने नौवें दिन में प्रवेश कर चुका है, जिसके तहत मंदिर परिसर स्थित यज्ञशाला में प्रार्थना और वैदिक अनुष्ठान संपन्न किए जा रहे हैं।