जम्मू-कश्मीर : पुलवामा में सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच मुठभेड़

जम्मू-कश्मीर के पुलवामा में सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच मुठभेड़ शुरू हो गई है। समाचार एजेंसी एएनआई के अनुसार जवानों ने मोर्चा संभाला हुआ है।

Encounter breaks out between security forces and terrorists in the Chandgam area of Pulwama district. More details awaited: Kashmir Zone Police