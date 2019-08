श्रीनगरः केपी कृष्णन ने राज्यपाल सत्यपाल मलिक से की मुलाकात, कौशल विकास योजना को लेकर हुई बात

कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय के सचिव डॉ केपी कृष्णन ने आज जम्मू-कश्मीर के राज्यपाल सत्यपाल मलिक से मुलाकात की। उन्होंने राज्यपाल को कौशल विकास योजना के तहत चल रहे प्रयासों, कौशल उन्नयन और नए कौशल प्रदान करने की संभावनाओं के बारे में जानकारी दी।

Srinagar: Dr KP Krishnan, Secretary, Ministry of Skill Development and Entrepreneurship met J&K Governor Satya Pal Malik today. He briefed the Governor about the ongoing endeavours and the possibilities for skill up-gradation and imparting of new skills. pic.twitter.com/146EPJvMfy