Jammu News: स्लीपर बस से नशीली कफ सिरप की 750 बोतलें बरामद, दो गिरफ्तार
जम्मू और कश्मीर ब्यूरो
Updated Wed, 02 Sep 2026 02:27 AM IST
Updated Wed, 02 Sep 2026 02:27 AM IST
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दिल्ली से जम्मू आ रही थी बस, नरवाल में ली तलाशी, गिरोह की पड़ताल शुरू
अमर उजाला ब्यूरो
जम्मू। दिल्ली से जम्मू के बीच नशीली कप सिरप की तस्करी करने वाले अंतरराज्यीय गिरोह का एंटी-नारकोटिक्स टास्क फोर्स (एएनटीएफ) ने पर्दाफाश किया है। मंगलवार को नरवाल इलाके में दिल्ली से जम्मू आ रही स्लीपर बस की तलाशी के दौरान सामान रखने की जगह से ऑल्टोरेक्स- सीडी सिरप की 750 बोतलें बरामद की गईं। इसमें बस चालक समेत दो लोगों को गिरफ्तार किया है। प्रारंभिक जांच में सामने आया है कि यह खेप जम्मू में स्थानीय युवाओं को महंगे दामों पर बेची जानी थी।
एएनटीएफ को इस संबंध में पुख्ता सूचना मिली थी। इसके आधार पर टीम ने नरवाल में पहले ही अपनी मौजूदगी रखी थी। इस दौरान दिल्ली-जम्मू मार्ग पर चलने वाली आरके हॉलिडे की स्लीपर बस को जांच के लिए रोका। बस की गहन तलाशी लेने पर सामान रखने की जगह से कफ सिरप की बोतलें बरामद हुईं। जांच में इन्हें कोडीन आधारित नशीली कफ सिरप पाया गया। इसमें स्वर्ण सिंह निवासी बड़ी ब्राह्मणा और जोगिंदर सिंह निवासी स्वांखा मोड़, सांबा को गिरफ्तार किया है। एएनटीएफ थाने में एफआईआर दर्ज की है।
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दिल्ली से जम्मू तक फैला गिरोह
प्रारंभिक जांच के अनुसार गिरोह के सदस्य दिल्ली से नशीली और मन:प्रभावी कफ सिरप खरीदकर उसे जम्मू पहुंचाते थे। इसके बाद स्थानीय स्तर पर युवाओं को इसकी आपूर्ति की जाती थी। एएनटीएफ की टीम ये पता लगाने में जुटी है कि दिल्ली में यह खेप किस व्यक्ति से खरीदी गई और जम्मू पहुंचने के बाद इसे किन लोगों तक पहुंचाया जाना था। जांच में गिरोह से जुड़े लोगों और इसकी पूरी आपूर्ति शृंखला की जानकारी जुटाई जा रही है। अधिकारियों के अनुसार मामले में आगे और गिरफ्तारियां हो सकती हैं।
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अमर उजाला ब्यूरो
जम्मू। दिल्ली से जम्मू के बीच नशीली कप सिरप की तस्करी करने वाले अंतरराज्यीय गिरोह का एंटी-नारकोटिक्स टास्क फोर्स (एएनटीएफ) ने पर्दाफाश किया है। मंगलवार को नरवाल इलाके में दिल्ली से जम्मू आ रही स्लीपर बस की तलाशी के दौरान सामान रखने की जगह से ऑल्टोरेक्स- सीडी सिरप की 750 बोतलें बरामद की गईं। इसमें बस चालक समेत दो लोगों को गिरफ्तार किया है। प्रारंभिक जांच में सामने आया है कि यह खेप जम्मू में स्थानीय युवाओं को महंगे दामों पर बेची जानी थी।
एएनटीएफ को इस संबंध में पुख्ता सूचना मिली थी। इसके आधार पर टीम ने नरवाल में पहले ही अपनी मौजूदगी रखी थी। इस दौरान दिल्ली-जम्मू मार्ग पर चलने वाली आरके हॉलिडे की स्लीपर बस को जांच के लिए रोका। बस की गहन तलाशी लेने पर सामान रखने की जगह से कफ सिरप की बोतलें बरामद हुईं। जांच में इन्हें कोडीन आधारित नशीली कफ सिरप पाया गया। इसमें स्वर्ण सिंह निवासी बड़ी ब्राह्मणा और जोगिंदर सिंह निवासी स्वांखा मोड़, सांबा को गिरफ्तार किया है। एएनटीएफ थाने में एफआईआर दर्ज की है।
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दिल्ली से जम्मू तक फैला गिरोह
प्रारंभिक जांच के अनुसार गिरोह के सदस्य दिल्ली से नशीली और मन:प्रभावी कफ सिरप खरीदकर उसे जम्मू पहुंचाते थे। इसके बाद स्थानीय स्तर पर युवाओं को इसकी आपूर्ति की जाती थी। एएनटीएफ की टीम ये पता लगाने में जुटी है कि दिल्ली में यह खेप किस व्यक्ति से खरीदी गई और जम्मू पहुंचने के बाद इसे किन लोगों तक पहुंचाया जाना था। जांच में गिरोह से जुड़े लोगों और इसकी पूरी आपूर्ति शृंखला की जानकारी जुटाई जा रही है। अधिकारियों के अनुसार मामले में आगे और गिरफ्तारियां हो सकती हैं।
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