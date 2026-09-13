Jammu News: जम्मू-कश्मीर की अदालतों को मिले 65 जूनियर डिवीजन सिविल जज

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अमर उजाला ब्यूरोजम्मू। जम्मू-कश्मीर की अदालतों को 65 जूनियर डिवीजन सिविल जज और मिले हैं। इनमें 34 महिला न्यायिक अधिकारी शामिल हैं। 2024 बैच के इन सिविल जजों को प्रोबेशन पूरा करने पर नियमित आधार पर पद संभालने के योग्य पाया गया है।जम्मू-कश्मीर हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल एमके शर्मा की ओर से इस संबंध में आदेश जारी किया गया है। इसके अनुसार जम्मू-कश्मीर और लद्दाख न्यायिक सेवा नियम-2025 के नियम 8 के अनुसार इन न्यायिक अधिकारियों ने प्रोबेशन पूरा किया है।जिन सिविल जजों की नियमित आधार पर तैनाती को मंजूरी मिली है, उनमें तस्नीम कावूस, मुफ्ती नाहिदा, सना बद्याल, शविका गुप्ता, शिवली शर्मा, राबिया स्नोबर, सोनाली शर्मा, नाजिया हसन, ईशा जेरथ, कंगना गुप्ता, आकाश दीप, आस्था शर्मा, आरिजू जावेद राथर, अरशद अजीज कुरैशी, प्रशांत कुमार, आरुषि शुक्ला, ऋषभ कौशल, रितिका जम्वाल, जसप्रीत कौर, समरीन, अलीशा भगत, कृतिका सेठी, आकाश दीप सिंह, रमीन रशीद खान, यूनिस हामिद, मेघना मोहन, वीरेन मगोत्रा, उस्मान खुर्शीद, भावना केसर, अमान निसार, महूर, ऐमन अमीन, इरम इरतिजा, रूपसी, वकार अहमद, विकास भारद्वाज, आकांक्षा भगत, शीराज अख्तर मलिक, रविंदर सिंह, हिमांशु अत्री, भारती सलाथिया, मंसूर अहमद मीर, आस्तिक वर्मा, अजय, निसार उल हक खान, हिना परवीन गोनी, वरुण कुमार, ज्योति कटारिया, मंजर मुनीर, महक महबूब, आशुतोष शर्मा, अनुराग खजूरिया, राहिला रशीद, सादिक अली वजीर, दीपशिखा, मूनिस वाहिद, श्याम कुमार, दीपिका शर्मा, सैयद तैयब बुखारी, अमनदीप सिंह, शिवानी अत्री, हितेश्वर केसर, अंदलीब सिंह, जरगम हामिद और फजल उल हक शामिल हैं।