शोपियां में घोड़े  को किया गया होम क्वारंटीन, मालिक की रिपोर्ट का इंतजार 

शोपियां से राजौरी लौटे एक व्यक्ति और उसके घोड़े को क्वारंटीन कर दिया गया है। मालिक को प्रशासनिक क्वारंटीन में रखा गया है जबकि घोड़ा होम क्वारंटीन में है। इलाके के तहसीलदार का कहना है कि शोपियां रेड जोन है, इसलिए हमने घोड़े के मालिक को क्वारंटीन किया है। घोड़े को कम से कम तब तक क्वारंटीन में रखा जाएगा, जब तक उसके मालिक की कोरोना जांच रिपोर्ट सामने नहीं आ जाती।

People fear that horses can infect humans but that is equine coronavirus - different from #COVID19. Horse was asymptomatic&is in home quarantine for 28 days. It can turn out to be positive only if owner is positive. We're giving it antibiotics: Imtiaz Anjum, Animal Husbandry dept https://t.co/O7payTQ0pn pic.twitter.com/BelcvMjVD9