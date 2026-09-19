Jammu News: हॉस्टल का काम हर हाल में 25 तक करें पूरा

विज्ञापन

संवाद न्यूज एजेंसीउधमपुर। उपायुक्त ने शुक्रवार को बैली में निर्माणाधीन राजकीय मेडिकल कॉलेज (जीएमसी) परिसर का व्यापक दौरा कर चल रहे निर्माण कार्यों की प्रगति का निरीक्षण किया।दौरे के दौरान उपायुक्त ने परियोजना के विभिन्न घटकों का जायजा लिया और जारी विकास कार्यों की समीक्षा की। उन्होंने परियोजना के समयबद्ध निष्पादन में बाधा बन रही समस्याओं को चिन्हित कर उन्हें तुरंत दूर करने पर जोर दिया। इसके साथ ही उन्होंने अधिकारियों और कार्यदायी एजेंसी को 25 सितंबर तक छात्र और छात्रा हॉस्टल के सभी लंबित कार्यों को हर हाल में पूरा करने के कड़े निर्देश दिए।उपायुक्त ने निर्माण एजेंसी को काम में तेजी लाने के लिए डबल-शिफ्ट में कार्य शुरू करने का सुझाव दिया। उन्होंने कहा कि बेहतर समन्वय और संसाधनों के प्रभावी उपयोग के साथ तय समय-सीमा के भीतर परियोजना को पूरा करना सुनिश्चित किया जाए। इसके अलावा, उन्होंने संपर्क सड़कों के निर्माण और रखरखाव में तेजी लाने तथा स्वीकृत कार्यक्रम के अनुसार काम समय पर पूरा करने के निर्देश जारी किए।