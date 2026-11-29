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- अपराजिता कार्यक्रम में महिला किसानों को कीटनाशकों का सीमित इस्तेमाल करने के प्रति किया जागरूक- मधुमक्खी पालन, मशरूम उत्पादन और तिलहन की खेती से स्वरोजगार के अवसर अपनाने का दिया संदेशसंवाद न्यूज एजेंसीजम्मू। खेतों में फसल अच्छी हो, लेकिन इसके लिए सेहत और पर्यावरण से समझौता न करना पड़े। सुरक्षित खेती का यही संदेश अमर उजाला की ओर से शनिवार को कृषि विज्ञान केंद्र आरएस पुरा में आयोजित अपराजिता कार्यक्रम में महिला किसानों को कृषि विशेषज्ञों ने दिया। कार्यक्रम में महिलाओं को कीटनाशकों का विवेकपूर्ण इस्तेमाल करने के साथ खेती को स्वरोजगार और आत्मनिर्भरता का माध्यम बनाने के लिए प्रेरित किया गया।इंस्टीट्यूट ऑफ पेस्टीसाइड फॉर्मूलेशन टेक्नोलॉजी के सहयोग से आयोजित कार्यक्रम में प्रगतिशील महिला किसानों, उम्मीद योजना से जुड़ी स्वयं सहायता समूहों की सदस्यों और विद्यार्थियों ने भाग लिया। विशेषज्ञों ने बताया कि फसलों, विशेषकर सब्जियों में कीटनाशकों का इस्तेमाल जरूरत के अनुसार और निर्धारित मात्रा में ही करना चाहिए। अधिक रसायनों के इस्तेमाल से खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता और पर्यावरण पर प्रतिकूल असर पड़ सकता है। महिलाओं को जैविक विकल्पों के रूप में गोबर और गौमूत्र के उपयोग के बारे में भी जानकारी दी गई। मुख्य अतिथि एसडीएओ आरएस पुरा अरुण जराल ने कहा कि खेती में कीटनाशकों का संतुलित उपयोग वर्तमान के साथ आने वाली पीढ़ियों के स्वास्थ्य और पर्यावरण की सुरक्षा के लिए भी जरूरी है। उन्होंने महिलाओं से सुरक्षित और टिकाऊ कृषि पद्धतियां अपनाने का आह्वान किया।घर के आसपास रोजगारके अवसर पैदा करें महिलाएंकार्यक्रम में महिलाओं को मधुमक्खी पालन, मशरूम उत्पादन और तिलहन की खेती की संभावनाओं से भी परिचित करवाया गया। बताया गया कि इन गतिविधियों के माध्यम से महिलाएं घर के आसपास ही रोजगार के अवसर विकसित कर सकती हैं। एफपीओ की मुख्य सदस्य ममता ने भी महिलाओं को कृषि आधारित गतिविधियों में सक्रिय भागीदारी बढ़ाने के लिए प्रेरित किया।आधुनिक कृषि तकनीक से जुड़ें महिलाएंकार्यक्रम में होलिस्टिक एग्रीकल्चर डेवलपमेंट प्रोग्राम (एचएडीपी) के तहत उपलब्ध योजनाओं, आर्थिक सहायता और स्वरोजगार के अवसरों की जानकारी दी गई। कार्यक्रम का उद्देश्य महिलाओं को आधुनिक कृषि तकनीकों से जोड़कर सुरक्षित खेती के प्रति जागरूक करना और उन्हें आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनने के लिए प्रोत्साहित करना रहा। कार्यक्रम में केवीके आरएस पुरा के डॉ. पुनीत चौधरी के साथ ही सोनिका चौधरी, निर्मला, पूजा, सोमा और कुलदीप आदि मौजूद रहे।