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संवाद न्यूज एजेंसीजम्मू। एमए स्टेडियम में शनिवार को कश्मीरी पंडित प्रीमियर लीग (केपीपीएल) के सातवें संस्करण में रोमांचक मुकाबले देखने को मिले। वाईडब्ल्यूसी ने शानदार प्रदर्शन करते हुए फीनिक्स इलेवन को 138 रन से करारी शिकस्त दी। अल्फा स्ट्राइकर्स ने रूट्स इन चिनार को 24 रन से हराकर टूर्नामेंट से बाहर कर दिया।पहले मुकाबले में वाईडब्ल्यूसी ने छह विकेट पर 207 रन बनाए। राहुल कौल ने 41 गेंदों में 89 और विशु ने 36 गेंदों में 52 रन की पारी खेली। लक्ष्य का पीछा करने उतरी फीनिक्स इलेवन की टीम 69 रन पर सिमट गई। आयुष भट्ट ने पांच विकेट झटककर मैन ऑफ द मैच का पुरस्कार हासिल किया।दूसरे मुकाबले में अल्फा स्ट्राइकर्स ने आठ विकेट पर 121 रन बनाए। राहुल मुसा ने 37 रन का योगदान दिया। जवाब में रूट्स इन चिनार की टीम 97 रन ही बना सकी। अमित भट्ट ने चार विकेट लेकर मैन ऑफ द मैच का खिताब जीता।प्रफुल्ल धर के ऑलराउंड प्रदर्शन से शिव वॉरियर्स भी जीता26 नवंबर को खेले गए मुकाबले में शिव वॉरियर्स पक्ष क्रिकेट क्लब ने मिलचर क्रिकेट क्लब दिल्ली को 40 रन से हराया था। प्रफुल्ल धर ने 45 गेंदों में 81 रन बनाने के बाद दो विकेट भी झटके। शिव वॉरियर्स ने 177 रन बनाए थे, जबकि मिलचर की टीम 137 रन पर सिमट गई। प्रफुल्ल मैन ऑफ द मैच चुने गए।