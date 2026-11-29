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अमर उजाला ब्यूरोजम्मू। आईआईआईएम जम्मू में नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति (टीओएलआईसी) जम्मू की वर्ष 2026-27 की दूसरी छमाही बैठक शनिवार को आयोजित की गई। अध्यक्षता करते हुए संस्थान के निदेशक एवं टीओएलआईसी अध्यक्ष डॉ. जबीर अहमद ने कहा कि हिंदी को बढ़ावा देना सभी केंद्रीय संस्थानों की सामूहिक जिम्मेदारी है। हिंदी राष्ट्रीय एकता को मजबूत करने में संपर्क भाषा की महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है।उन्होंने कहा कि हिंदी का प्रयोग केवल नियमों के अनुपालन तक सीमित न रहे, बल्कि इसे संस्थानों की कार्यसंस्कृति का हिस्सा बनाया जाए। इसके लिए नियमित संवाद, प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण कार्यक्रम आयोजित करने की आवश्यकता है। टीओएलआईसी के सदस्य सचिव संजय शर्मा ने सदस्य संस्थानों की तिमाही प्रगति रिपोर्ट प्रस्तुत की। क्षेत्रीय पासपोर्ट कार्यालय के राजेश कुमार ने संसदीय राजभाषा समिति के निरीक्षण से जुड़े अनुभव साझा किए। उन्होंने प्रत्येक तीन महीने में हिंदी कार्यशालाएं आयोजित करने और कर्मचारियों को प्रशिक्षण दिलाने पर जोर दिया।ज्ञानवार्ता पत्रिका का विमोचन, बेहतरकाम करने वाले संस्थानों की सराहनाइस अवसर पर टीओएलआईसी की वार्षिक पत्रिका ज्ञानवार्ता के नवीनतम अंक का विमोचन किया गया। राजभाषा प्रतियोगिताओं में पुरस्कार प्राप्त करने वाले संस्थानों और संसदीय समिति के निरीक्षण में सफल संस्थानों के प्रयासों की सराहना की गई। बैठक में टीओएलआईसी जम्मू के प्रस्तावित विभाजन और आधिकारिक लोगो तैयार करने पर भी चर्चा हुई। विभिन्न केंद्रीय संस्थानों के अधिकारी, राजभाषा प्रभारी और हिंदी अनुवादक मौजूद रहे।