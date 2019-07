अविनाश राय खन्ना को दी गई घाटी में 'कमल' खिलाने की जिम्मेदारी, अमित शाह ने बनाया प्रभारी

{"_id":"5d4176ca8ebc3e6ce47b258f","slug":"amit-shah-avinash-rai-khanna-will-be-the-in-charge-for-assembly-elections-jammu-kashmir","type":"story","status":"publish","title_hn":"\u0905\u0935\u093f\u0928\u093e\u0936 \u0930\u093e\u092f \u0916\u0928\u094d\u0928\u093e \u0915\u094b \u0926\u0940 \u0917\u0908 \u0918\u093e\u091f\u0940 \u092e\u0947\u0902 '\u0915\u092e\u0932' \u0916\u093f\u0932\u093e\u0928\u0947 \u0915\u0940 \u091c\u093f\u092e\u094d\u092e\u0947\u0926\u093e\u0930\u0940, \u0905\u092e\u093f\u0924 \u0936\u093e\u0939 \u0928\u0947 \u092c\u0928\u093e\u092f\u093e \u092a\u094d\u0930\u092d\u093e\u0930\u0940","category":{"title":"City & states","title_hn":"\u0936\u0939\u0930 \u0914\u0930 \u0930\u093e\u091c\u094d\u092f","slug":"city-and-states"}}

जम्मू-कश्मीर में विधानसभा के चुनाव नवंबर में होने के आसार और बढ़ गए हैं। भाजपा के केंद्रीय नेतृत्व ने मंगलवार को नई दिल्ली में हुई बैठक में राज्य इकाई के कोर ग्रुप को चुनाव की तैयारियों में जुट जाने के लिए कहा है। महाराष्ट्र और हरियाणा के साथ ही राज्य में चुनाव कराने के पार्टी के निर्णय की जानकारी दी गई। यह भी कहा कि अपने बलबूते पर जम्मू-कश्मीर में सरकार बनानी है और अपना मुख्यमंत्री बनाना है। न केवल जम्मू संभाग बल्कि कश्मीर में भी जीत दर्ज करानी है और लद्दाख से भी सीटें निकालनी हैं।



बैठक में केंद्रीय नेतृत्व ने साफ संकेत दिया कि चुनाव की तैयारियां शुरू कर दी जाएं। बूथ स्तर पर पार्टी को मजबूत किया जाए। पन्ना प्रमुखों की सक्रियता बढ़ाई जाए। हर गांव, हर वार्ड तथा पंचायत स्तर तक पार्टी की रीति नीतियों के साथ ही केंद्र सरकार की उपलब्धियों को पहुंचाया जाए। छोटी से छोटी बातों पर भी गौर किया जाए जो चुनाव जीतने की दृष्टि से उपयोगी हों। चुनाव की तैयारियों के सिलसिले में अलग-अलग प्रकोष्ठों तथा समाज के विभिन्न तबके के लोगों की बैठकें भी आयोजित की जाएं।



बैठक में साफ कहा गया कि अनावश्यक बयानबाजी से बचना है। किसी प्रकार की अफवाहों पर ध्यान नहीं देना है। पूरा ध्यान चुनाव पर केंद्रित करना है। सूत्रों ने बताया कि बैठक में परिसीमन के मुद्दे पर भी बात हुई, लेकिन इस पर अधिक बल नहीं दिया गया। पार्टी के कार्यकारी अध्यक्ष अगले कुछ दिनों में रियासत का दौरा कर चुनाव की तैयारियों के संबंध में बैठकें कर सकते हैं।



बैठक में प्रदेश अध्यक्ष रवींद्र रैना की ओर से राज्य के राजनीतिक हालात की जानकारी दी गई। बताया गया कि पार्टी राज्य में चुनाव के लिए तैयार है। संगठन के स्तर पर तैयारियां पहले से ही जारी है। बैठक में राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष जेपी नड्डा, राष्ट्रीय महामंत्री राम माधव, राष्ट्रीय महामंत्री (संगठन) बीएल संतोष, केंद्रीय मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह, भाजपा की राज्य इकाई के अध्यक्ष रवींद्र रैना व कोर ग्रुप के सदस्य सांसद जुगल किशोर शर्मा व शमशेर सिंह मन्हास, महामंत्री युद्धवीर सेठी, नरेंद्र सिंह, सुनील शर्मा, पूर्व अध्यक्ष सत शर्मा, पूर्व उप मुख्यमंत्री कवींद्र गुप्ता व मुख्य प्रवक्ता सुनील सेठी शामिल हुए।

