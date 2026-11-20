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- निर्बाध बिजली, पुख्ता सुरक्षा और सुचारु यातायात के लिए विभागों को सख्त निर्देशअमर उजाला ब्यूरोजम्मू। श्री गुरु नानक देव जी के प्रकाश पर्व को लेकर जिला प्रशासन ने तैयारियां तेज कर दी हैं। अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट (एडीएम) अनुसूया जमवाल ने वीरवार को संबंधित विभागों के अधिकारियों के साथ बैठक कर 24 नवंबर को होने वाले आयोजन की व्यवस्थाओं की समीक्षा की। उन्होंने सभी विभागों को आपसी तालमेल से समय रहते तैयारियां पूरी करने और किसी भी तरह की लापरवाही न बरतने के निर्देश दिए।एडीएम ने जम्मू नगर निगम को गुरुद्वारों और प्रभात फेरियों के मार्गों पर विशेष सफाई अभियान चलाने, अतिरिक्त वाहनों से कचरा उठाने तथा पेयजल, डस्टबिन और पानी के छिड़काव की व्यवस्था करने को कहा। संवेदनशील स्थानों पर बैरिकेडिंग और लंगर स्थलों पर अग्नि सुरक्षा मानकों की जांच के निर्देश भी दिए। कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए निर्धारित स्थानों पर मजिस्ट्रेट तैनात किए जाएंगे।बैठक में बिजली विकास विभाग को निर्बाध बिजली आपूर्ति सुनिश्चित करने, जबकि पुलिस और यातायात विभाग को सुरक्षा, ट्रैफिक डायवर्जन और पार्किंग की पुख्ता व्यवस्था करने को कहा गया। अग्निशमन एवं आपातकालीन सेवा विभाग को संवेदनशील स्थानों पर दमकल वाहन और आपातकालीन टीमें तैयार रखने के निर्देश दिए गए।एडीएम ने भीड़ प्रबंधन और चौबीस घंटे निगरानी पर जोर देते हुए सभी विभागों से तैयारियों की अनुपालन रिपोर्ट मांगी। बैठक में एसपी मुख्यालय संदीप भट्ट, सहायक आयुक्त (जनरल) सानिया हक खान सहित विभिन्न विभागों और धार्मिक संगठनों के प्रतिनिधि मौजूद रहे।