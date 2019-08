कश्मीर के त्राल से आई आवाज...नरेंद्र मोदी एक अच्छे इंसान हैं, हमारी समस्याओं को जरूर दूर काम करेंगे

त्राल के एक स्थानीय निवासी ने इलाके की समस्याओं को लेकर प्रधानमंत्री से गुहार लगाई है। इस दौरान उन्होंने प्रधानमंत्री की प्रशंसा भी की। उन्होंने कहा कि कहा कि हमारे बच्चों के खेलने के लिए जगह होनी चाहिए, स्कूलों में सुधार होना चाहिए, खेती करने के लिए उचित व्यव्स्था हो और आंगनबाड़ी केंद्रों में भोजन की गुणवत्ता में सुधार होना चाहिए। उन्होंने कहा कि मुझे सरकार पर पूरा भरोसा है, नरेंद्र मोदी एक अच्छे इंसान हैं, हमारी समस्याओं को दूर करने के लिए जरूर काम करेंगे।

A local in TRAL says, "There should be places for our children to play, schools should improve, there should be a husbandry in our village, & quality of food should improve in anganwadi centers. I've full faith in government, Narendra Modi is a good man, he will work for us" pic.twitter.com/OfbioiyqHC