जम्मू के पहाड़ी और जंगल वाले इलाकों में मौजूदगी

विदेशी आतंकियों की मौजूदगी खास तौर पर पुंछ, राजोरी, किश्तवाड़ और डोडा के दुर्गम इलाकों में देखी जा रही है। घने जंगलों और पहाड़ी भूभाग के कारण इन क्षेत्रों में आतंकियों की तलाश चुनौतीपूर्ण बनी हुई है।



अधिकारियों ने बताया कि आतंकियों की संख्या विभिन्न एजेंसियों की संयुक्त आकलन रिपोर्ट पर आधारित है। आतंकी लगातार अपने ठिकाने बदलते रहते हैं।



आतंकवाद के खिलाफ अभियान जारी

18 नवंबर को उधमपुर स्थित शेर-ए-कश्मीर पुलिस अकादमी में प्रशिक्षु डीएसपी, सब इंस्पेक्टर और वन सुरक्षा बल के सहायक निदेशकों की पासिंग आउट परेड के दौरान उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने भरोसा जताया था कि जम्मू-कश्मीर जल्द आतंकवाद मुक्त होगा। उन्होंने कहा था कि केंद्र शासित प्रदेश में अब केवल मुट्ठीभर विदेशी आतंकी बचे हैं।



सुरक्षा एजेंसियां खुफिया सूचनाओं के आधार पर संयुक्त अभियान चलाकर विदेशी आतंकियों को खत्म करने की रणनीति पर काम कर रही हैं। इस साल किश्तवाड़ में सैफुल्ला के नेतृत्व वाले जैश समूह के सात आतंकियों का सफाया सुरक्षाबलों की बड़ी सफलता माना गया था। अप्रैल 2024 में घुसपैठ करने वाला यह समूह 22 फरवरी को ऑपरेशन त्राशी-I के तहत चत्रू क्षेत्र में अंतिम कार्रवाई के दौरान खत्म किया गया था।