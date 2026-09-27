Udhampur News: सरकारी डिग्री कॉलेजों में दाखिले का अंतिम मौका

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विद्यार्थी 28 सितंबर की रात 10 बजे तक नया पंजीकरण कर सकते हैं और 11 बजे तक कॉलेज व पाठ्यक्रम का चयन कर सकेंगे। इसके बाद 29 सितंबर को काउंसलिंग प्रक्रिया होगी और 30 सितंबर शाम 5 बजे तक सभी औपचारिकताएं पूरी करनी होंगी। जिन विद्यार्थियों का पहले से दाखिला हो चुका है, वे इसमें हिस्सा नहीं ले सकेंगे। संवाद

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उधमपुर। सरकारी डिग्री कॉलेजों में स्नातक और पांच वर्षीय इंटीग्रेटेड पीजी पाठ्यक्रमों की रिक्त सीटों पर दाखिले के लिए विद्यार्थियों को एक और अवसर मिला है। सत्र 2026-27 के तहत खाली सीटों पर अब 30 सितंबर तक प्रवेश लिया जा सकेगा।