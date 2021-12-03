Udhampur News: जनजातीय गौरव दिवस पर किश्तवाड़ के 19 जनजातीय गांवों में खेल गतिविधियां आयोजित

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इस दौरान कबड्डी, वॉलीबॉल, खो-खो, शतरंज और कैरम सहित विभिन्न खेल गतिविधियां आयोजित की गईं। इनमें स्थानीय युवाओं और बच्चों ने भाग लिया। इन गतिविधियों का उद्देश्य जनजातीय क्षेत्रों के युवाओं को अपनी खेल प्रतिभा दिखाने का अवसर प्रदान करने के साथ-साथ उनमें टीम भावना, अनुशासन, शारीरिक फिटनेस और खेल भावना को विकसित करना था।यह कार्यक्रम जिला विकास आयुक्त किश्तवाड़ पंकज कुमार शर्मा के दिशा-निर्देशों के तहत जिला युवा सेवा एवं खेल अधिकारी जाफर हैदर शेख के मार्गदर्शन तथा संबंधित जोनल फिजिकल एजुकेशन अधिकारियों की देखरेख में आयोजित किया गया।विभाग की इस पहल का उद्देश्य दूरदराज और जनजातीय क्षेत्रों तक खेल सुविधाओं एवं गतिविधियों को पहुंचाना तथा जमीनी स्तर पर उभरती खेल प्रतिभाओं की पहचान करना है।