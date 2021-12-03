Exclusive News एक्सक्लूसिव खबरें
Free E-Paper फ्री में ई-पेपर पढ़ें
ऐप डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Jammu and Kashmir ›   Udhampur News ›   jammu kashmir news

Udhampur News: एसएमवीडीयू में इग्नू लर्नर सपोर्ट सेंटर की स्थापना होगी

Sat, 07 Nov 2026 01:11 AM IST
जम्मू और कश्मीर ब्यूरो
Jammu and Kashmir Bureau जम्मू और कश्मीर ब्यूरो
Updated Sat, 07 Nov 2026 01:11 AM IST
विज्ञापन
jammu kashmir news
कटड़ा। शैक्षणिक सहयोग को मजबूत करने और उच्च शिक्षा तक पहुंच बढ़ाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए एसएमवीडीयू में इग्नू लर्नर सपोर्ट सेंटर स्थापित करने के लिए एसएमवीडीयू और इग्नू के बीच एक समझौता हुआ। समझौते पर हस्ताक्षर के समय विश्वविद्यालय के कुलपति (वीसी), विश्वविद्यालय के रजिस्ट्रार अजय के शर्मा, इग्नू क्षेत्रीय केंद्र जम्मू के वरिष्ठ क्षेत्रीय निदेशक प्रो. मोहन शर्मा और क्षेत्रीय निदेशक डॉ. आशा उपाध्याय उपस्थित थे।
विज्ञापन

इग्नू की एक टीम ने कटड़ा स्थित श्री माता वैष्णो देवी विश्वविद्यालय में इग्नू लर्नर सपोर्ट सेंटर का निरीक्षण भी किया। दोनों संस्थानों के बीच हुआ यह आपसी सहयोग को बढ़ावा देने और दोनों संस्थानों की क्षमताओं व संसाधनों का उपयोग करके शैक्षणिक जुड़ाव, ज्ञान साझा करने और एक-दूसरे को सहयोग देने के नए रास्ते खोलने की दिशा में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर है।
विज्ञापन

इस निरीक्षण का उद्देश्य लर्नर सपोर्ट सेंटर के बुनियादी ढांचे, शैक्षणिक सुविधाओं, प्रशासनिक व्यवस्थाओं और समग्र तैयारियों का आकलन करना था ताकि इग्नू के शैक्षणिक कार्यक्रमों और छात्र सहायता सेवाओं को प्रभावी ढंग से उपलब्ध कराया जा सके। उम्मीद है कि इस पहल से छात्रों को विशेष रूप से उन लोगों को जो उच्च शिक्षा के लिए लचीले और सुलभ विकल्पों की तलाश में हैं, बेहतर शैक्षिक अवसर मिलेंगे।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed