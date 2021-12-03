Udhampur News: त्रिकुटा पर्वत पर धुंध छाने से हेलिकॉप्टर सेवा प्रभावित, 14 हजार श्रद्धालु भवन की ओर रवाना
जम्मू और कश्मीर ब्यूरो
Updated Fri, 11 Sep 2026 12:06 AM IST
Updated Fri, 11 Sep 2026 12:06 AM IST
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कटड़ा। धर्मनगरी कटड़ा सहित मां वैष्णो देवी के दरबार में वीरवार को दिनभर मौसम साफ रहा और धूप खिली रही। हालांकि धूप के साथ उमस भरी गर्मी के कारण मां के दर्शन के लिए पहुंचे श्रद्धालुओं को कुछ परेशानी का सामना करना पड़ा। दोपहर बाद त्रिकुटा पर्वत पर धुंध छाने के कारण हेलिकॉप्टर सेवा प्रभावित रही।
मौसम में बदलाव के चलते हेलिकॉप्टर सेवा के संचालन पर असर पड़ा, जिसके कारण हेलिकॉप्टर से यात्रा करने वाले श्रद्धालुओं को भी परिस्थितियों के अनुसार इंतजार करना पड़ा। वहीं, पारंपरिक मार्ग से श्रद्धालुओं की यात्रा लगातार जारी रही। श्रद्धालु मां के जयकारे लगाते हुए भवन की ओर बढ़ते रहे और रास्ते में उपलब्ध विभिन्न सुविधाओं का लाभ लेते नजर आए।
जानकारी के अनुसार शाम 6 बजे तक करीब 14 हजार श्रद्धालु पंजीकरण करवाकर आरएफआईडी कार्ड प्राप्त करने के बाद मां वैष्णो देवी के भवन की ओर रवाना हो चुके थे। यात्रा मार्ग पर श्रद्धालुओं की आवाजाही बनी रही और धर्मनगरी कटड़ा में भी दिनभर चहल-पहल का माहौल देखने को मिला।
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देश के विभिन्न राज्यों से श्रद्धालुओं का कटड़ा पहुंचना लगातार जारी रहा। परिवार सहित पहुंचे श्रद्धालुओं में मां वैष्णो देवी के दर्शनों को लेकर खासा उत्साह दिखाई दिया। श्रद्धालु जय माता दी के जयकारे लगाते हुए यात्रा शुरू करते नजर आए। उधर, श्रद्धालुओं की सुविधा और सुरक्षा को लेकर संबंधित विभागों एवं श्राइन बोर्ड की व्यवस्थाएं भी जारी रहीं। मौसम में अचानक बदलाव को देखते हुए श्रद्धालुओं को यात्रा के दौरान सावधानी बरतने और मौसम की स्थिति के अनुसार अपनी यात्रा की योजना बनाने की सलाह दी गई।
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मौसम में बदलाव के चलते हेलिकॉप्टर सेवा के संचालन पर असर पड़ा, जिसके कारण हेलिकॉप्टर से यात्रा करने वाले श्रद्धालुओं को भी परिस्थितियों के अनुसार इंतजार करना पड़ा। वहीं, पारंपरिक मार्ग से श्रद्धालुओं की यात्रा लगातार जारी रही। श्रद्धालु मां के जयकारे लगाते हुए भवन की ओर बढ़ते रहे और रास्ते में उपलब्ध विभिन्न सुविधाओं का लाभ लेते नजर आए।
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जानकारी के अनुसार शाम 6 बजे तक करीब 14 हजार श्रद्धालु पंजीकरण करवाकर आरएफआईडी कार्ड प्राप्त करने के बाद मां वैष्णो देवी के भवन की ओर रवाना हो चुके थे। यात्रा मार्ग पर श्रद्धालुओं की आवाजाही बनी रही और धर्मनगरी कटड़ा में भी दिनभर चहल-पहल का माहौल देखने को मिला।
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देश के विभिन्न राज्यों से श्रद्धालुओं का कटड़ा पहुंचना लगातार जारी रहा। परिवार सहित पहुंचे श्रद्धालुओं में मां वैष्णो देवी के दर्शनों को लेकर खासा उत्साह दिखाई दिया। श्रद्धालु जय माता दी के जयकारे लगाते हुए यात्रा शुरू करते नजर आए। उधर, श्रद्धालुओं की सुविधा और सुरक्षा को लेकर संबंधित विभागों एवं श्राइन बोर्ड की व्यवस्थाएं भी जारी रहीं। मौसम में अचानक बदलाव को देखते हुए श्रद्धालुओं को यात्रा के दौरान सावधानी बरतने और मौसम की स्थिति के अनुसार अपनी यात्रा की योजना बनाने की सलाह दी गई।