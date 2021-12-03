Exclusive News एक्सक्लूसिव खबरें
Free E-Paper फ्री में ई-पेपर पढ़ें
ऐप डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Jammu and Kashmir ›   Udhampur News ›   jammu kashmir news

Udhampur News: चंद्रकोट में बस ने पुलिस वाहन को मारी टक्कर, एसएचओ समेत चार पुलिसकर्मी घायल

Tue, 10 Nov 2026 12:17 AM IST
जम्मू और कश्मीर ब्यूरो
Jammu and Kashmir Bureau जम्मू और कश्मीर ब्यूरो
Updated Tue, 10 Nov 2026 12:17 AM IST
विज्ञापन
jammu kashmir news
रामबन। जम्मू-श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग पर रविवार को रामबन जिले के चंद्रकोट इलाके में कमल अकादमी के निकट एक तेज रफ्तार बस ने पुलिस वाहन को टक्कर मार दी। हादसे में थाना चंद्रकोट के स्टेशन हाउस ऑफिसर (एसएचओ) सहित चार पुलिसकर्मी घायल हो गए।
विज्ञापन

हादसा रविवार सुबह करीब 11 बजे हुआ। पुलिस वाहन रामबन से कुनफर चंद्रकोट की ओर जा रहा था। बताया जा रहा है कि यह वाहन जम्मू-कश्मीर विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष सुनील शर्मा के सुरक्षा काफिले का हिस्सा था जो श्रीनगर से जम्मू की ओर जा रहे थे।
विज्ञापन

अधिकारियों के अनुसार चंद्रकोट की पुरानी सड़क की ओर से आ रही एक बस ने पुलिस वाहन को पीछे से टक्कर मार दी। इससे पुलिस वाहन राष्ट्रीय राजमार्ग पर पलट गया। हादसे में एसएचओ सहित वाहन में सवार तीन अन्य पुलिसकर्मी घायल हो गए। सभी घायलों को तत्काल उपचार के लिए जिला अस्पताल रामबन पहुंचाया गया।
विज्ञापन
विज्ञापन

जिला अस्पताल रामबन के प्रभारी चिकित्सा अधीक्षक डॉ. मोहम्मद रफी ने चार घायल पुलिसकर्मियों के अस्पताल पहुंचने की पुष्टि करते हुए बताया कि उनकी हालत खतरे से बाहर है। घायलों की पहचान इंस्पेक्टर विक्की थापा, एसपीओ चालक राम नाथ, एसजीसीटी फारूक अहमद और एसजीसीटी अलियास अहमद के रूप में हुई है। पुलिस ने इस संबंध में थाना चंद्रकोट में एफआईआर दर्ज की है। बस चालक की पहचान डोडा निवासी विपेन कुमार पुत्र राम लाल के रूप में हुई है।

इस बीच नेता प्रतिपक्ष सुनील शर्मा जो जम्मू की ओर जा रहे थे, ने हादसे के बाद अपना काफिला रुकवाया और घायलों की मदद के लिए बचाव अभियान में हिस्सा लिया। पुलिस ने हादसे के कारणों का पता लगाने के लिए जांच शुरू कर दी है।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed