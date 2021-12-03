Exclusive News एक्सक्लूसिव खबरें
Free E-Paper फ्री में ई-पेपर पढ़ें
ऐप डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Jammu and Kashmir ›   Udhampur News ›   jammu kashmir news

Udhampur News: आतंकवाद विरोधी अभियान पर वर्टिकल इंटरेक्शन कोर्स शुरू

Tue, 10 Nov 2026 12:21 AM IST
जम्मू और कश्मीर ब्यूरो
Jammu and Kashmir Bureau जम्मू और कश्मीर ब्यूरो
Updated Tue, 10 Nov 2026 12:21 AM IST
विज्ञापन
jammu kashmir news
उधमपुर। शेर-ए-कश्मीर पुलिस अकादमी उधमपुर में सोमवार को आतंकवाद और आतंकवाद विरोधी अभियान विषय पर तीन दिवसीय वर्टिकल इंटरेक्शन कोर्स का उद्घाटन किया गया। उद्घाटन सत्र के दौरान अकादमी के निदेशक और आईजीपी डॉ. मोहम्मद हसीब मुगल ने एक व्यापक और ज्ञानवर्धक पावर प्वाइंट प्रेजेंटेशन पेश की। इसमें उन्होंने आतंकवाद के विभिन्न आयामों, उभरती सुरक्षा चुनौतियों और प्रभावी आतंकवाद विरोधी रणनीतियों को प्रमुखता से रेखांकित किया। डॉ. मुगल ने आतंकवाद के बदलते स्वरूप, आतंकी संगठनों द्वारा अपनाई जा रही नई रणनीतियों और तकनीक के उपयोग के साथ-साथ कानून प्रवर्तन एजेंसियों के समक्ष आने वाली चुनौतियों पर विस्तार से चर्चा की। उन्होंने कहा कि आतंकवाद का मुकाबला करने के लिए खुफिया जानकारी पर आधारित पुलिसिंग (इंटेलीजेंस-बेस्ड पुलिसिंग), सटीक समय पर सूचनाओं का आदान-प्रदान और विभिन्न सुरक्षा एजेंसियों के बीच बेहतर तालमेल अत्यंत आवश्यक है।
विज्ञापन

उन्होंने रणनीतिक योजना, परिचालन तैयारियों और आतंकवाद विरोधी ढांचे को मजबूत करने में आधुनिक तकनीक के प्रभावी उपयोग पर विशेष बल दिया। निदेशक ने सुरक्षा अधिकारियों से कहा कि आंतरिक सुरक्षा की उभरती चुनौतियों से निपटने के लिए निरंतर क्षमता निर्माण, पेशेवर दक्षता और नए सुरक्षा रुझानों के साथ खुद को अपडेट रखना अनिवार्य है। तीन दिनों तक चलने वाले इस इंटरेक्टिव कोर्स का मुख्य उद्देश्य आतंकवाद से जुड़ी चुनौतियों से निपटने और आतंकवाद विरोधी तंत्र को मजबूत करने के लिए प्रतिभागियों के व्यावहारिक ज्ञान और परिचालन क्षमताओं में सुधार करना है। इस दौरान ज्ञान साझा करने और केस स्टडीज के जरिए विभिन्न सुरक्षा एजेंसियों के अधिकारियों को आधुनिक सुरक्षा रणनीतियों से रूबरू कराया जाएगा। संवाद
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed