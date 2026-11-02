Udhampur News: डोडा में जनजातीय गौरव दिवस पखवाड़े का ई-शुभारंभ

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इस कार्यक्रम का आयोजन स्वतंत्रता संग्राम में भगवान बिरसा मुंडा के अमूल्य योगदान को याद करने तथा जनजातीय समुदायों की समृद्ध संस्कृति, परंपराओं और राष्ट्र निर्माण में उनके महत्वपूर्ण योगदान को सम्मान देने के उद्देश्य से किया गया।कार्यक्रम में पीओ आईसीडीएस डोडा अख्तर काजी, सहायक आयुक्त विकास डोडा दीन मोहम्मद अफाकी, सांस्कृतिक अधिकारी सलाहुद्दीन, गुज्जर एवं बकरवाल बॉयज हॉस्टल डोडा के वार्डन मोहम्मद हनीफ कोहली सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी एवं कर्मचारी मौजूद रहे। इसके अलावा गर्ल्स हॉस्टल की वार्डन और गुज्जर-बकरवाल छात्रावासों के छात्र-छात्राओं ने भी कार्यक्रम में भाग लिया।उपायुक्त कृष्ण लाल ने भगवान बिरसा मुंडा के जीवन, वीरता और बलिदान पर प्रकाश डालते हुए कहा कि जनजातीय समाज और स्वतंत्रता आंदोलन के लिए उनका योगदान हमेशा प्रेरणास्रोत रहेगा। उन्होंने जनजातीय संस्कृति, परंपराओं, भाषा और विरासत के संरक्षण के साथ-साथ जनजातीय समुदायों के शैक्षिक, सामाजिक और आर्थिक सशक्तीकरण पर विशेष जोर दिया। 15 दिवसीय जनजातीय गौरव दिवस पखवाड़े के दौरान जिले में विभिन्न जागरूकता, सांस्कृतिक और शैक्षिक गतिविधियों का आयोजन किया जाएगा।