Exclusive News एक्सक्लूसिव खबरें
Free E-Paper फ्री में ई-पेपर पढ़ें
ऐप डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Jammu and Kashmir ›   Udhampur News ›   jammu kashmir news

Udhampur News: पौनी के मुख्य बाजार में स्ट्रीट लाइटें खराब, शाम होते ही छा जाता है अंधेरा

Sat, 07 Nov 2026 01:19 AM IST
जम्मू और कश्मीर ब्यूरो
Jammu and Kashmir Bureau जम्मू और कश्मीर ब्यूरो
Updated Sat, 07 Nov 2026 01:19 AM IST
विज्ञापन
jammu kashmir news
पौनी। कस्बे के मुख्य बाजार में कई वर्ष पहले लगाई गई स्ट्रीट लाइटें खराब होने के कारण बाजार में शाम ढलते ही अंधेरा छा जाता है। इससे दुकानदारों के साथ-साथ बाजार में खरीदारी करने आने वाले लोगों को भी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। विशेषकर महिलाओं को अंधेरे में बाजार से गुजरने में काफी दिक्कत होती है। अंधेरे के कारण शाम के समय ग्राहक भी दुकानों तक पहुंचने से कतराते हैं, जिससे दुकानदारों का कारोबार प्रभावित हो रहा है।
विज्ञापन

स्थानीय दुकानदारों के अनुसार पहले मुख्य बाजार और अपर बाजार में स्ट्रीट लाइटें चालू रहने से देर शाम तक चहल-पहल बनी रहती थी लेकिन लंबे समय से लाइटें खराब पड़ी होने के कारण बाजार की रौनक कम हो गई है। इस समस्या को लेकर स्थानीय दुकानदारों की एक बैठक आयोजित की गई, जिसमें खराब पड़ी स्ट्रीट लाइटों को जल्द ठीक करवाने के साथ-साथ जरूरत के अनुसार नई लाइटें लगाने की मांग उठाई गई।
विज्ञापन

बैठक में दुकानदार अंचल शर्मा, सुखविंदर सिंह, मुबारक सिंह, रंगील सिंह, संजय शर्मा सहित अन्य दुकानदार मौजूद रहे। दुकानदारों ने संबंधित विभाग और प्रशासन से मांग की कि बाजार में रोशनी की उचित व्यवस्था की जाए, ताकि लोगों को शाम के समय अंधेरे से होने वाली परेशानियों से राहत मिल सके।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed