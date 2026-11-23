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अधिकारियों के मुताबिक आग लगने की सूचना सुबह करीब 5:30 बजे मिली। इसके बाद पुलिस, अग्निशमन एवं आपातकालीन सेवा, राज्य आपदा प्रतिक्रिया बल (एसडीआरएफ) और त्वरित प्रतिक्रिया दल (क्यूआरटी) को तुरंत सूचित कर मौके पर रवाना किया गया। इस बीच स्थानीय निवासियों ने भी आपातकालीन टीमों के पहुंचने से पहले आग पर काबू पाने के लिए भरसक प्रयास किए।आग की चपेट में आकर बशीर अहमद पुत्र इलम दीन, फिरदौस अहमद पुत्र बशीर अहमद, मोहम्मद इसराइल, इम्तियाज पुत्र बशीर अहमद और हशम दीन, सभी निवासी थाथा गनोटे के पांच रिहायशी मकान पूरी तरह जलकर राख हो गए। इस घटना में मकानों और उनमें रखे घरेलू सामान को भारी नुकसान पहुंचा है।आग लगने के वास्तविक कारणों का अभी तक आधिकारिक तौर पर पता नहीं चल पाया है। हालांकि, स्थानीय निवासियों के शुरुआती बयानों के अनुसार, बिजली के शॉर्ट सर्किट को आग लगने की संभावित वजह बताया जा रहा है। आग से हुए कुल वित्तीय नुकसान का आकलन भी किया जा रहा है।उपायुक्त रामबन मोहम्मद इलियास खान ने एसएसपी रामबन अन्ना लता सिन्हा और अन्य वरिष्ठ अधिकारियों के साथ प्रभावित गांव का दौरा कर स्थिति का जायजा लिया तथा राहत एवं बचाव कार्यों की समीक्षा की।उपायुक्त ने प्रभावित परिवारों को आश्वासन दिया कि जिला प्रशासन की ओर से हर संभव सहायता उपलब्ध करवाई जाएगी। उन्होंने कहा कि राज्य आपदा प्रतिक्रिया कोष (एसडीआरएफ) के नियमों के तहत मिलने वाली वित्तीय सहायता भी प्रभावित परिवारों को प्रदान की जाएगी। प्रशासन आग से हुए भारी नुकसान के मद्देनजर परिवारों को राहत पहुंचाने के लिए हर संभव विकल्प तलाशेगा।इस बीच, एसएसपी रामबन अन्ना लता सिन्हा ने कहा कि घटना की सूचना मिलते ही पुलिस ने त्वरित कार्रवाई की और संबंधित पुलिस टीम मौके पर पहुंची। उन्होंने बताया कि घटना की रिपोर्ट दर्ज करने, संबंधित डेली डायरी (डीडी) में एंट्री करने तथा स्थानीय निवासियों के बयान दर्ज करने सहित आवश्यक कानूनी औपचारिकताएं पूरी की जा रही हैं।उन्होंने कहा कि पुलिस अधिकारियों ने विशेष रूप से शुष्क मौसम के दौरान आग से बचाव के उपायों को लेकर स्थानीय लोगों को जागरूक भी किया। लोगों को जलते हुए अंगारों और राख को पूरी तरह बुझाने, खुले एवं क्षतिग्रस्त बिजली के तारों की मरम्मत करवाने तथा आग फैलने के खतरे को कम करने के लिए ज्वलनशील वस्तुओं को रिहायशी इलाकों से दूर रखने की सलाह दी गई।अधिकारियों ने बताया कि आपातकालीन सेवाओं और अन्य संबंधित विभागों की त्वरित कार्रवाई से आग को आगे फैलने से रोकने में मदद मिली, जिससे एक बड़ी त्रासदी टल गई। राजस्व विभाग और अग्निशमन एवं आपातकालीन सेवा के कर्मचारी भी नुकसान का आकलन करने तथा प्रभावित परिवारों को आवश्यक राहत उपलब्ध करवाने के कार्य में जुटे हुए हैं।