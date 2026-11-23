विज्ञापन

कटड़ा। नशे के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत पुलिस ने बाणगंगा क्षेत्र में कार्रवाई करते हुए एक व्यक्ति को 154 प्रेगाबलिन कैप्सूल के साथ पकड़ा है। जानकारी के अनुसार पुलिस पोस्ट बाणगंगा की एक टीम नियमित गश्त पर थी। इसी दौरान पुलिस ने एक संदिग्ध व्यक्ति को रोककर उसकी तलाशी ली। तलाशी के दौरान उसके कब्जे से 154 प्रेगाबलिन कैप्सूल बरामद हुए। आरोपी की पहचान 47 वर्षीय जगदीश कुमार पुत्र कृष्ण चंद निवासी भागता, कटड़ा के रूप में हुई है। आरोपी इससे पहले भी प्रेगाबलिन कैप्सूल की बरामदगी से जुड़े एक मामले में संलिप्त रहा है। इस संबंध में पुलिस थाना कटड़ा में बीएनएस के तहत मामला दर्ज है और जांच शुरू कर दी है।