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Udhampur News: रामबन में पुलिस ने चलाया जांच अभियान

Sat, 07 Nov 2026 01:37 AM IST
जम्मू और कश्मीर ब्यूरो
Jammu and Kashmir Bureau जम्मू और कश्मीर ब्यूरो
Updated Sat, 07 Nov 2026 01:37 AM IST
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jammu kashmir news
रामबन में एक स्टाल का निरीक्षण करती पुलिस। - फोटो : udhampur news
रामबन। दीपावली के मद्देनजर पुलिस ने जिलेभर में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी। स्पेशल ऑपरेशंस ग्रुप (एसओजी) के साथ मिलकर जिले के विभिन्न इलाकों में समन्वित सुरक्षा एवं जांच अभियान शुरू किया है।
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अभियान के तहत बाजारों, सार्वजनिक स्थानों और संवेदनशील इलाकों में पैदल गश्त की जा रही है। इसके अलावा, सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत करने और किसी भी अप्रिय घटना को रोकने के लिए ढोकों तथा अन्य संवेदनशील क्षेत्रों की भी जांच और तलाशी ली जा रही है। पुलिस टीमें निर्धारित सुरक्षा मानकों और नियमों का पालन सुनिश्चित करने के लिए पटाखों की बिक्री वाले स्थानों का भी निरीक्षण कर रही हैं।
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इस बीच एसओजी रामबन ने रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण स्थानों पर मोबाइल वाहन जांच चौकियां स्थापित की हैं। विभिन्न स्थानों पर वाहनों की गहन जांच की जा रही है जबकि यातायात नियमों का उल्लंघन करने वालों के चालान भी काटे जा रहे हैं। इसका उद्देश्य सुरक्षा निगरानी बढ़ाने के साथ-साथ सड़क सुरक्षा और यातायात अनुशासन सुनिश्चित करना है।
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अधिकारियों के अनुसार ये एहतियाती कदम असामाजिक गतिविधियों पर अंकुश लगाने, सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत करने और त्योहार के दौरान आम जनता के लिए सुरक्षित एवं शांतिपूर्ण माहौल सुनिश्चित करने के उद्देश्य से उठाए गए हैं।
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