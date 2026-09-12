Udhampur News: डीसी रामबन ने एनएच-44 फोर-लेनिंग कार्यों की समीक्षा की

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दौरे के दौरान खान ने डिगडोल, पंथ्याल, मंजरकोट, रामसू, नाचिलाना, गंगरू और किश्तवारी पथेर में चल रहे निर्माण कार्यों की प्रगति की समीक्षा की। उन्होंने अधिकारियों और कार्यदायी एजेंसियों से निर्माण की गति, यातायात प्रबंधन तथा परियोजना के सुचारू क्रियान्वयन में आ रही समस्याओं के संबंध में मौके पर फीडबैक भी लिया।उपायुक्त ने परियोजना निदेशक, एनएचएआई और संबंधित कार्यदायी एजेंसियों को सभी चल रहे कार्यों में तेजी लाने तथा समयबद्ध पूरा करने के लिए आपसी समन्वय सुनिश्चित करने के निर्देश दिए।