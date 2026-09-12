Udhampur News: डीसी रामबन ने एनएच-44 फोर-लेनिंग कार्यों की समीक्षा की
जम्मू और कश्मीर ब्यूरो
Updated Sat, 12 Sep 2026 01:16 AM IST
Updated Sat, 12 Sep 2026 01:16 AM IST
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रामबन। उपायुक्त मोहम्मद इलियास खान ने वीरवार को राष्ट्रीय राजमार्ग के रामबन-बनिहाल खंड पर जारी फोर-लेनिंग कार्यों का निरीक्षण किया। संबंधित एजेंसियों को प्रतिष्ठित बुनियादी ढांचा परियोजना के कार्य में तेजी लाने के निर्देश दिए।
दौरे के दौरान खान ने डिगडोल, पंथ्याल, मंजरकोट, रामसू, नाचिलाना, गंगरू और किश्तवारी पथेर में चल रहे निर्माण कार्यों की प्रगति की समीक्षा की। उन्होंने अधिकारियों और कार्यदायी एजेंसियों से निर्माण की गति, यातायात प्रबंधन तथा परियोजना के सुचारू क्रियान्वयन में आ रही समस्याओं के संबंध में मौके पर फीडबैक भी लिया।
उपायुक्त ने परियोजना निदेशक, एनएचएआई और संबंधित कार्यदायी एजेंसियों को सभी चल रहे कार्यों में तेजी लाने तथा समयबद्ध पूरा करने के लिए आपसी समन्वय सुनिश्चित करने के निर्देश दिए।
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दौरे के दौरान खान ने डिगडोल, पंथ्याल, मंजरकोट, रामसू, नाचिलाना, गंगरू और किश्तवारी पथेर में चल रहे निर्माण कार्यों की प्रगति की समीक्षा की। उन्होंने अधिकारियों और कार्यदायी एजेंसियों से निर्माण की गति, यातायात प्रबंधन तथा परियोजना के सुचारू क्रियान्वयन में आ रही समस्याओं के संबंध में मौके पर फीडबैक भी लिया।
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उपायुक्त ने परियोजना निदेशक, एनएचएआई और संबंधित कार्यदायी एजेंसियों को सभी चल रहे कार्यों में तेजी लाने तथा समयबद्ध पूरा करने के लिए आपसी समन्वय सुनिश्चित करने के निर्देश दिए।
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